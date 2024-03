L'attesa è finita, arriva l'Ipo di Reddit: offerta da 5 miliardi di euro

Grande attesa per la Ipo di Reddit: punti di forza e rischi della piattaforma social

La scorsa settimana ha segnato la seconda flessione consecutiva per lo S&P 500 e la prima per l'S&P 500 equiponderato, misurato dall'ETF RSP, dopo sette settimane di crescita continua, durante le quali avevamo assistito a un nuovo massimo storico. In un contesto in cui gli investitori hanno ripreso a discutere sull'andamento futuro dei tassi d'interesse della Federal Reserve, a causa delle letture sull'inflazione, sia al consumo che alla produzione, risultate più elevate delle previsioni, si è notata una tendenza a prendere profitto nei settori che avevano registrato i maggiori guadagni dall'inizio dell'anno. Questo ha portato a una rotazione dal settore ciclico a quello difensivo, che di conseguenza ha chiuso la settimana in positivo, supportato soprattutto dal comparto energetico, mentre il primo ha registrato una performance negativa.

A Wall Street, per la terza volta dall'inizio dell'anno, lo S&P 500 ha patito la mancanza di supporto dai cosiddetti "Magnifici 7". Mentre aziende come Alphabet, Nvidia, Microsoft e Apple hanno registrato rialzi settimanali, si sono verificate significative perdite per Amazon, Meta ma soprattutto per Tesla. Nonostante la correzione di Wall Street, i mercati europei sono invece andati controcorrente continuando a salire. Lo Stoxx 600 ha registrato l'ottava settimana consecutiva di rialzo, così come il più ristretto Euro Stoxx 50. A livello nazionale, il FTSE MIB è stato l'unico tra i principali indici locali a seguire questa tendenza positiva, sostenuto dal comparto finanziario e dal calo dello Spread, il differenziale tra il rendimento del BTP decennale e del Bund di pari periodo.

Questa settimana sarà dominata dalla riunione della Federal Reserve, anche se gli investitori considerano quasi scontato (al 99%) che i tassi di interesse rimarranno stabili per la quinta riunione consecutiva. Tuttavia, l'attenzione si concentrerà sul Summary of Economic Projections (SEP) della Fed, che riassume le previsioni di politica monetaria dei membri della Fed e potrebbe segnalare la posizione attesa entro la fine dell'anno. Attualmente, mercati e Federal Reserve sembrano concordare sul possibile percorso di tre tagli dei tassi nell'anno. Nel contesto dell'inflazione che continua a rallentare, i tagli dei tassi sono considerati necessari per evitare un aumento dei tassi reali, che potrebbe soffocare la crescita in modo più aggressivo.

Oltre alla Fed, i dati sull'indagine PMI di marzo sono attesi per segnalare un leggero rallentamento della crescita sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. Nel Regno Unito, la Banca d'Inghilterra dovrebbe mantenere i tassi fermi nella prossima riunione, ma un taglio dei tassi è previsto per agosto.

Gli operatori di mercato attendono anche una serie di altri dati economici, tra cui quelli relativi ai PMI di S&P Global, alla fiducia dei consumatori GfK, ai prezzi alla produzione, al commercio al dettaglio, all'indebitamento netto del settore pubblico e agli ordini di fabbrica CBI.

Oltre a Stati Uniti e Regno Unito, anche le banche centrali di Brasile, Svizzera, Norvegia e Turchia sono attese prendere decisioni sui tassi di interesse, mentre si prevede che i PMI di S&P Global indichino una stabilizzazione dell'attività del settore privato nell'Eurozona a marzo, con una minore contrazione nel settore manifatturiero e un'espansione dei servizi. Tuttavia, alcuni paesi come Germania e Francia potrebbero ancora registrare una contrazione dell'attività nei servizi.

La settimana inizia con grande attenzione rivolta al settore del gaming, con l'avvio della Game Developers Conference, ma soprattutto con l'attesissimo appuntamento annuale di Nvidia al GTC 2024. Il titolo di Nvidia ha registrato un notevole progresso del 77,38% da inizio anno, dopo un rialzo impressionante del 239% lo scorso anno, mantenendo alta l'interesse sul tema dell'Intelligenza Artificiale (AI). L'evento si preannuncia come un catalizzatore importante per questo trend in crescita.

Nel corso degli anni precedenti, la società ha utilizzato l'evento per presentare alcuni dei suoi prodotti più significativi. È ampiamente atteso che quest'anno Nvidia presenti i successori dell'architettura grafica Hopper e dell'unità di elaborazione grafica H100, dando il via a un nuovo ciclo di prodotti aziendali. La nuova architettura, denominata Blackwell, insieme alla GPU B100, dovrebbe offrire prestazioni nettamente migliorate nell'esecuzione di modelli come il GPT-3 di OpenAI. Oltre all'architettura Blackwell e alla scheda B100, ci si aspetta che Nvidia mostri anche i progressi più recenti del suo software CUDA, una piattaforma essenziale per sfruttare le capacità di elaborazione della GPU nell'intelligenza artificiale e in altre applicazioni. Inoltre, Nvidia potrebbe annunciare di iniziare a produrre il suo chip AI H20 per il mercato cinese, come alternativa ai chip H100 e H200, vietati dalla vendita agli acquirenti cinesi dagli Stati Uniti. Questa mossa potrebbe ampliare la presenza di Nvidia nel mercato cinese.

La capitalizzazione di mercato di Nvidia ha registrato una crescita straordinaria da inizio anno, oltre 938 miliardi di dollari, superiore addirittura all'intera capitalizzazione di Piazza Affari, il che evidenzia il notevole interesse degli investitori nel titolo. Le impressionanti crescite nei bilanci contribuiscono ad alimentare questa euforia.

Il fatturato negli ultimi 12 mesi è aumentato del 125% su base annua, il che riflette una crescita significativa nelle entrate dell'azienda. Inoltre, il margine lordo è aumentato del 188%, indicando un miglioramento nella redditività e nell'efficienza operativa di Nvidia. Ancora più impressionante è l'aumento dell'Ebit del 491%, che suggerisce una forte crescita del reddito operativo dell'azienda. Infine, il Free Cash Flow ha registrato un notevole progresso del 609%, indicando una generazione di liquidità molto forte da parte dell'azienda. Questi numeri riflettono la solida posizione finanziaria e la forza operativa di Nvidia, confermando il suo ruolo di protagonista nel settore tecnologico e nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale.

L'IPO di Reddit, prevista per questo giovedì, sta attirando molta attenzione, soprattutto nel settore della tecnologia. Fin dall'inizio dell'anno, circa 30 aziende hanno fatto il loro debutto a Wall Street, ma molti di questi hanno registrato una performance inferiore alle aspettative. In media, il rendimento del prezzo dall'IPO si è ridotto del 8,61%. Tuttavia, ci sono state alcune eccezioni significative. Ad esempio, CG Oncology, Inc. ha registrato un notevole aumento del 102% rispetto al prezzo di IPO, rappresentando un caso di successo. Al contrario, Roma Green Finance Limited ha visto un calo del 73%, evidenziando le sfide che alcune aziende possono incontrare nel mercato pubblico.

L'IPO di Reddit è oggetto di grande interesse nel mondo degli investimenti, considerando la sua vasta popolarità e influenza nelle comunità online. Gli investitori sono ansiosi di vedere come verrà valutata l'azienda e quali saranno le prospettive del suo titolo una volta che sarà quotato in borsa. Tuttavia, Reddit arriva in ritardo rispetto ad altre piattaforme di social media che hanno già avuto successo nelle loro IPO, come Facebook (2012), Twitter (2013), Snap (2017) e Pinterest (2019). Si prevede che l'azienda potrebbe essere valutata almeno 5 miliardi di dollari, con una valutazione che rappresenta un taglio significativo rispetto al round di finanziamento del 2021, che potrebbe essere del 50%.

Reddit è stato fondato nel 2005 da Steve Huffman e Alexis Ohanian. Nel corso degli anni, ha raccolto fondi da una lista impressionante di investitori, tra cui il rinomato fondo di venture capital Andreessen Horowitz, il gigante tecnologico cinese Tencent e persino il famoso rapper Snoop Dogg.

Reddit è una piattaforma con una vasta base di utenti attivi mensili, con milioni di persone che accedono regolarmente per condividere contenuti, partecipare a discussioni e interagire con le varie comunità presenti sul sito. La piattaforma è suddivisa in migliaia di subreddit, ciascuno dedicato a un argomento specifico, che spazia dalle notizie agli hobby, dall'intrattenimento alla politica e molto altro ancora. Queste comunità offrono agli utenti la possibilità di connettersi con altri con interessi simili e di esplorare una vasta gamma di argomenti.Inoltre, Reddit offre abbonamenti premium che forniscono agli utenti vantaggi aggiuntivi, come l'accesso a funzionalità esclusive e la rimozione della pubblicità. Questi abbonamenti sono parte del modello di monetizzazione della piattaforma e contribuiscono alla sua sostenibilità economica. Ecco alcuni numeri chiave che illustrano la portata di Reddit oggi:

Oltre 100.000 comunità attive.

73 milioni di utenti unici attivi al giorno.

267 milioni di utenti unici attivi settimanali.

Reddit ha reso popolare il formato Ask Me Anything (AMA): Gli AMA di Reddit hanno attirato diversi personaggi pubblici, da Barack Obama a Bill Gates, contribuendo in modo significativo alla popolarità del formato.

Nel 2021, r/WallStreetBets, un subreddit, ha catalizzato uno sconvolgimento del mercato provocando uno short squeeze su titoli come GameStop, infliggendo pesanti perdite agli hedge fund ed evidenziando l'influenza delle comunità online nel plasmare i mercati finanziari.

Il potenziale di mercato di Reddit si concentra su tre aree principali: pubblicità, licenze per i dati ed economia degli utenti.

1. Pubblicità: Reddit ha identificato un vasto mercato potenziale nella pubblicità digitale, escludendo Cina e Russia. La società riporta che entro il 2027 questo mercato potrebbe raggiungere i 1,4 trilioni di dollari a livello globale. Questo include una varietà di formati pubblicitari come desktop e mobile web, display, video e annunci diretti sui social, oltre alla pubblicità di ricerca. Reddit si propone di sfruttare questa opportunità continuando a sviluppare le sue capacità di ricerca per offrire soluzioni pubblicitarie più complete.

2. Licenze per i dati: Reddit ritiene che ci sia un'opportunità emergente nel settore delle licenze per i dati, data l'importanza dei dati della piattaforma nell'analisi dei sentimenti e nell'identificazione delle tendenze. Con la crescita dei modelli linguistici di apprendimento, Reddit potrebbe diventare fondamentale per le organizzazioni che utilizzano i dati, aprendo la strada alla prossima generazione di piattaforme di intelligenza artificiale generative e di modelli linguistici di apprendimento.

3. Economia degli utenti: Reddit riconosce che il commercio è già una parte importante delle comunità online. Vedono un'opportunità nel continuare a sviluppare funzionalità economiche sulla piattaforma, consentendo agli sviluppatori di aggiungere nuove funzionalità alle loro comunità. Questo potrebbe includere scambi informali di beni digitali, servizi e beni fisici. Reddit crede che questo settore possa crescere significativamente nel tempo e che possano generare ricavi in base al volume di commercio che avviene sulla loro piattaforma.

Tuttavia, ci sono anche una serie di rischi associati alla sua attività che gli investitori dovrebbero tenere presente. Alcuni di questi rischi includono:

1. Dipendenza dalla crescita e dall'impegno degli utenti: Se Reddit non riesce ad aumentare o mantenere la sua base di utenti, in particolare i suoi utenti attivi giornalieri (DAUq), o se l'interazione degli utenti diminuisce, potrebbe danneggiare la sua attività, i risultati delle operazioni e le prospettive finanziarie.

2. Sfida nel mantenere il valore dei contenuti: Se i contributi degli utenti su Reddit non sono considerati preziosi o interessanti, potrebbe causare una diminuzione dell'interazione degli utenti e della partecipazione, portando alla perdita di inserzionisti e danneggiando la reputazione e la situazione finanziaria di Reddit.

3. Incertezza nella monetizzazione: Reddit è nelle fasi iniziali della monetizzazione della sua attività, e non vi è alcuna garanzia che sarà in grado di scalare efficacemente la sua attività per una crescita futura.

4. Dipendenza dalla pubblicità: Reddit genera la maggior parte dei suoi ricavi dalla pubblicità. Il mancato attrarre nuovi inserzionisti o la perdita di inserzionisti potrebbe influire negativamente sulla sua attività.

5. Rischi legati alla sicurezza e alla privacy dei dati: Reddit potrebbe essere soggetto a violazioni della sicurezza dei dati o ad attacchi che coinvolgono i suoi sistemi o dati, danneggiando la percezione di sicurezza della piattaforma e portando alla riduzione dell'uso da parte degli utenti e degli inserzionisti.

6. Dipendenza da fattori esterni: Reddit dipende dall'interoperabilità con sistemi operativi, reti e dispositivi esterni, il che rende vulnerabile la sua crescita e interazione degli utenti a modifiche esterne.

7. Complessità normativa: Reddit è soggetto a leggi, regole e regolamenti sempre più complessi in materia di contenuti, protezione dei consumatori, concorrenza e privacy, il mancato rispetto dei quali potrebbe danneggiare la sua attività.

8. Struttura azionaria: La struttura a multi-classe delle azioni di Reddit può concentrare il controllo nelle mani di pochi azionisti chiave, limitando l'influenza degli altri azionisti.

Questi sono solo alcuni dei rischi che la stesso società riporta, con gli investitori dovrebbero considerare prima di prendere una decisione di investimento nelle azioni di Reddit.

*Italian market analyst di eToro