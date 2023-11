Doris: "L'intelligenza artificiale aiuterà le banche. E il sistema è solido"

Doris: "Così l'intelligenza artificiale è entrata nel sistema bancario"

Banca Mediolanum, attraverso l'iniziativa "Costruisci il tuo futuro", propone un percorso innovativo per sensibilizzare i risparmiatori sull'importanza di proteggersi dagli imprevisti, delineando un quadro del nostro domani in un contesto di profondi cambiamenti economici e sociali. Un elemento chiave di questa iniziativa è il ruolo centrale della protezione come forma primaria di risparmio, come sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, in un'intervista a La Nazione. L'obiettivo è rendere le persone protagoniste attive della propria vita e del mondo circostante, considerando la protezione come elemento fondamentale. "Non possiamo eliminare gli ostacoli nella vita, ma proteggersi significa poterne limitare gli effetti", afferma Doris, evidenziando la necessità di una nuova consapevolezza e strategie diverse per affrontare le sfide future.

In particolare, il focus si sposta sull'importanza di una consulenza patrimoniale personalizzata, basata sulle esigenze individuali, finanziarie, assicurative e previdenziali. Banca Mediolanum ha consolidato il proprio modello, rispondendo ai bisogni del cliente da oltre 40 anni, e pone il cliente al centro della sua filosofia aziendale. Tra i temi centrali del convegno emerge l'intelligenza artificiale (IA) e il suo impatto nel settore bancario. Doris sottolinea come l'IA sia diventata un potente strumento per i consulenti finanziari, abilitando l'analisi e la gestione di enormi quantità di dati complessi. Questo progresso tecnologico migliora l'esperienza del cliente e consente di profilare le esigenze in modo più preciso.

Tuttavia, Doris enfatizza che l'intelligenza artificiale è un'opportunità e uno strumento per i consulenti, ma non può sostituire il rapporto umano. L'interazione personale, la capacità di comprendere le emozioni e le esigenze del cliente rimangono elementi insostituibili nel contesto del risparmio. Riguardo allo stato di salute del sistema bancario italiano, Doris sottolinea che il rialzo dei tassi ha contribuito a elevare il margine di interesse. Nonostante le banche italiane abbiano rafforzato i requisiti patrimoniali negli ultimi anni, la situazione economica presenta sfide, con un rallentamento dovuto alle manovre delle banche centrali. Tuttavia, Doris esprime ottimismo riguardo alla prospettiva di una discesa dei tassi di interesse nella seconda metà del 2024, contribuendo a mitigare le difficoltà attuali per famiglie e imprese.