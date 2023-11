DWA avverte gli investitori sui rischi di fallimento e carcere per Trump

Digital Worls Acquisition, gli insoliti avvertimenti per i potenziali investitori

“Attenti ad investire in questa azienda perchè spesso le aziende del proprietario falliscono e vi è il rischio che lo stesso possa finire in carcere” un’indicazione di questo tipo non è molto comune in nessun documento economico, ma diventa ancora più insolita quando la si trova in un intero capitolo del prospetto di una nuova Ipo.

Diventa poi quasi “imbarazzante” se il proprietario della nuova società si chiama Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti ed è il probabile candidato repubblicano nella corsa alla Casa Bianca del 2024. E’ pur vero che i prospetti sono scritti per coprirsi le spalle su qualsiasi tipo di eventuale causa legale ma in questo caso si è molto vicini alle controindicazioni di un estenuante “bugiardino” medico. La società in questione è la Digital World Acquisition, pronta ad unirsi con la Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietaria di Truth, la rete sociale del tycoon.

Digital Worls Acquisition, il proprietario "potrebbe" finire in carcere

L’aspetto nuovo è che , per la prima volta, l’ipotesi che Trump possa finire in carcere non è considerata totalmente infondata, anche perchè sul leader rep “penzolano” ben 91 crimini, potenzialmente punibili anche con la reclusione. Nella sezione avvertenze ai rischi è scritto che "La morte, l'incarcerazione o l'incapacità del presidente Trump, o l'interruzione o la limitazione del suo rapporto con TMTG, potrebbero influire negativamente sugli affari di TMTG.

La società dipende in gran parte dalla popolarità e dalla presenza del presidente Trump. La reputazione e le relazioni del presidente Trump sono un elemento critico per il successo degli affari dell'azienda e il futuro successo del TMTG dipenderà, in larga misura, dalla continua presenza e popolarità del presidente Trump”.nInsomma il warning sottolinea che tutto il successo dell’azienda dipende da una persona sola. “A buon intenditore poche parole”.

Digital World Acquisition, il social di Trump con 6,5 milioni di follower

Se sei in carcere e non puoi twittare chiaramente gli affari della tua società possono risentirne al 100%. Ed è anche vero che il social dell’ex presidente non ha minimamente scalfito la forza di Twitter o Facebook, nonostante Trump sia il vero elemento trainante con 6,5 milioni di follower. Nulla a che vedere con i quasi 90 milioni di utenti silenti di X, per esempio.

Nel suo prospetto di avvertimenti la società ritene di aver bisogno di attirare nuovi e soprattutto tanti elettori repubblicani per poter essere attrattiva. E tanto per rincarare la dose nel prospetto ribadisce che “Diverse aziende associate al presidente Trump hanno dichiarato bancarotta e non si può garantire che anche la TMTG non fallisca.Diverse aziende che avevano accordi di licenza con il presidente Trump sono fallite, ergo non è possibile garantire che anche il TMTG non fallisca”. E per mettere sulla bilancia un esempio concreto ecco la cessazione della Trump Hotels & Casino nel 2002. Leggendo tutto ciò si puo’ immaginare che più problematico di così un investimento non potrebbe essere. Così racconta il prospetto Ipo.