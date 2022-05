Eataly e Autogrill atterrano a Fiumicino: apre l'area più grande d'Italia

Eataly-Autogrill, a Fiumicino il punto vendita più grande d'Italia

Eataly e Autogrill atterrano all'aeroporto di Roma Fiumicino, aprendo il primo punto vendita Eataly in aeroporto, uno spazio di oltre 2mila metri quadrati all'interno della nuova Area di Imbarco A connessa al Terminal 1 dello scalo romano. Si amplia, così, l'alleanza tra le due realtà del food, avviata in occasione del lancio del primo punto vendita Eataly in autostrada nell'area di servizio di Secchia Ovest.

"Attraverso questa nuova apertura - spiega Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly -, continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi. Il nuovo Eataly, con il motto 'eat better, fly better', porterà il meglio del nostro Made in Italy in un luogo di grandissimo traffico di italiani e stranieri, ai quali potremo far vivere l'esperienza che la cultura enogastronomica italiana può offrire".

"Autogrill condivide con Eataly la passione per la qualità delle materie prime e il desiderio di esportare nel mondo il Made in Italy", ha dichiarato Andrea Cipolloni, Ceo Europe-Italy di Autogrill.

A Fiumicino Eataly venderà anche suoi prodotti e merchandising

Il punto vendita, ideato da Eataly Design e realizzato da Cierreesse arredamenti, è il più grande d'Italia con i suoi 300 coperti e offrirà proposte gastronomiche adatte alle diverse fasce orarie, sia per un consumo veloce sia in logica "slow food" con ricette regionali e piatti preparati in loco.

Sarà, infine, possibile acquistare le selezioni di prodotti Eataly sia alimentari sia di merchandising.