Ecomondo e Key Energy 2020: il programma della seconda giornata

Cresce la community digitale di Ecomondo: al via il secondo giorno di Ecomondo Digital Edition, la più grande piattaforma virtuale dedicata alla green economy, con un programma di eventi unico e relatori di altissimo livello



L'edizione digitale di Ecomondo e Key Energy, riferimento internazionale per l'economia circolare e le energie rinnovabili è online da ieri con un ricco palinsesto. Fino al 15 novembre troverai in piattaforma un calendario con oltre 120 convegni scientifici e di politica economica, proprio mentre è in cantiere il Recovery Plan nazionale per uscire dalla pandemia.

Ti aspettano due settimane di incontri B2B, networking e visione, per fare il punto sulla green economy.

Alcuni eventi in programma oggi da segnare in agenda:

10.00

La Mission "La cura del suolo è la cura della vita" e la co-creazione di un Green Deal europeo basato sulla natura - workshop

14.30

Circular economy after the COVID-19 crisis - workshop.

15.00

Le tecnologie di Industria 4.0 per una industria più sostenibile e con ridotte emissioni - workshop.

COME PARTECIPARE:

SE SEI REGISTRATO accedi direttamente alla piattaforma da questo link: https://app.swapcard.com/?

NON TI SEI ANCORA REGISTRATO? Accedi all'area riservata visitatore del sito (se possiedi già un profilo, aggiorna i tuoi dati), riceverai una mail contenente il link diretto per accedere alla piattaforma.