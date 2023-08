Economia in crescita oltre le stime, Usa verso lo stop al rialzo dei tassi

Usa, molte luci e poche ombre per l'economia a stelle e strisce

L’inflazione negli Stati Uniti, anche a luglio, sembra dare segnali confortanti. Secondo il Bureau of Labor Statistics a luglio è salita di due decimi, al 3,2%. Le voci che hanno contribuito all’aumento sono state per il 90% la casa, poi l'assicurazione dell’auto. Anche gli alimentari, quelli consumati nei ristoranti e nei supermercati, sono cresciuti, rispettivamente, dello 0,2% e dello 0,3%.

Mentre in calo è risultata l’energia ( -12,5%) e gli alimenti cresciuti del 4,9%. Quindi, in sintesi, gli aumenti hanno toccato alloggi, assicurazioni auto, istruzione e tempo libero. Mentre tariffe aeree, auto e camion usati, assistenza sanitaria e comunicazioni sono calati il ​​mese scorso. Insomma un quadro con più luci che ombre. Tutto pare così in linea con le previsioni che stimavano un tasso annualizzato del 3,3% (3% a giugno). Anche le previsioni sull’inflazione core sono state corrette con un aumento basso e in linea con l’aumento del mese precedente.