Edizione,Laghi? Per rimuovere velocemente Mion.Come Ceo Ferraris resta in pole

Chances terminate per l’ex Cfo di Poste e Ceo di Terna Luigi Ferraris in Edizione con l’arrivo nella holding dei Benetton del super commissario Enrico Laghi? Assolutamente no. Fonti vicine al dossier raccontano ad Affaritaliani.it che l’arrivo a Ponzano Veneto dell’esperto commercialista romano è stato voluto dalla famiglia trevigiana per rimuovere in velocità il vecchio braccio destro di Gilberto Benetton e ed ex manager di fiducia Gianni Mion, su cui si è abbattuto lo scandalo delle intercettazioni sul business di Autostrade.



Enrico Laghi

Rimozione da attuare, oltre che per affidare a Laghi il complesso ruolo di negoziatore con lo Stato nella cessione di Aspi a Cdp e ai fondi, anche perché pare che la presenza ingombrante di Mion come presidente ancora operativo a Ponzano scoraggiasse manager capaci di gestire la rete di partecipazioni finanziarie dei Benetton ad accettare il ruolo di amministratore delegato della holding.

Laghi infatti è arrivato in Edizione con il ruolo di presidente non solo con la delega ad hoc al riassetto societario della concessionaria controllata all’88% da Atlantia, patata bollente di cui a Nordest vogliono liberarsi il prima possibile ma anche, aveva fatto sapere sempre il board della cassaforte dei Benetton, per aiutare il Cda nella “prossima individuazione di una figura dirigenziale che avrà il compito di accompagnare Edizione in un cammino di lungo periodo”.





Luigi Ferraris con il responsabile Emea Fca Pietro Gorlier Luigi Ferraris con il responsabile Emea Fca Pietro Gorlier

Ovvero disegnare le nuove strategie per accrescere l’impero finanziario della famiglia veneta. Insomma, per questo ruolo quello di Ferraris resta il nome in cima alla lista dei manager papabili.

@andreadeugeni