Elezioni europee, quanto guadagneranno gli eletti al Parlamento

L'elezione dei nuovi membri italiani al Parlamento Europeo porta alla luce non solo la diversità dei partiti e delle personalità che andranno a comporre l'assemblea, ma anche le condizioni economiche e i privilegi garantiti a chi riveste questo importante ruolo. Tra i 76 italiani eletti, i nomi di Ilaria Salis e del generale Roberto Vannacci emergono per la loro notorietà e per il contrasto rappresentato nei loro percorsi politici. Essere un europarlamentare significa non solo avere una voce nelle decisioni che plasmeranno il futuro dell'Unione Europea, ma anche ricevere un pacchetto compensativo molto generoso che include stipendi, rimborsi e benefit vari.

Lo stipendio e le indennità

Un eurodeputato beneficia di uno stipendio netto di 7.800 euro, corrispondenti a 10.000 euro lordi ogni mese. A questa considerevole somma si aggiungono altre voci quali le indennità per le spese generali, destinate alla gestione dell'ufficio nel paese di origine dell'eurodeputato, che ammontano a 4.950 euro al mese. Questi fondi coprono spese come l'affitto dell'ufficio, l'acquisto di materiale informatico e le spese di telecomunicazione, essenziali per il mantenimento di una connessione operativa sia nel paese di origine che nei luoghi delle istituzioni europee.

Diaria e rimborsi

Il sistema di rimborsi e diarie risulta particolarmente vantaggioso. Ogni giorno di presenza a Strasburgo o Bruxelles, l'eurodeputato riceve una diaria di 304 euro, destinata a coprire vitto, alloggio e spese accessorie. Tuttavia, è importante notare che questa somma viene ridotta della metà se l'eurodeputato non partecipa ad almeno la metà delle votazioni, come stimolo alla partecipazione attiva. Inoltre, sono previsti rimborsi generosi per viaggi in aereo o treno, con classi privilegiate come la prima classe e la business class.

Benefit e pensioni

I benefit a disposizione degli europarlamentari comprendono anche il rimborso dei due terzi delle spese mediche sostenute. A fine mandato, l'eurodeputato ha diritto a una buonuscita proporzionale alla durata del suo servizio, quantificabile in un mese di stipendio per ogni anno di mandato. Questo premio finale non è però erogato se l'individuo assume un altro ruolo pubblico. Un altro aspetto importante riguarda le pensioni: raggiunti i 63 anni di età, un eurodeputato può usufruire di una pensione integrativa, la cui misura parte dai 1.750 euro lordi mensili per chi ha completato un solo mandato.