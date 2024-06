Europee 2024, le preferenze: a Meloni 2mln di voti, boom di Vannacci e Salis

Europee 2024, le preferenze: Meloni senza rivali, Renzi boom di voti ma è fuori

Giorgia Meloni è stata la più votata alle elezioni Europee 2024 in Italia. La premier e leader di FdI ha già superato la soglia dei 2 milioni di preferenze. Meloni ha ottenuto 527mila voti nel nordovest, 466mila nel nordest, 418mila nel centro, 475mila nel sud e 190mila nelle isole. FdI è il primo partito in tutte le circoscrizioni eccetto il sud, dove prevale il Pd. Tra i dem, Elly Schlein è in testa, ma non di molto nelle circoscrizioni centro e isole dove ha corso. Bene Nardella, Ricci e Zingaretti. Più indietro Tarquinio e Bartolo. Nel sud il sindaco di Bari Decaro è primo. Cecilia Strada guida nel nordovest, Bonaccini è largamente in testa nel nordest.

Il generale Roberto Vannacci vince la sfida delle preferenze nella Lega. Antonio Tajani è primo nelle 4 circoscrizioni dove si è presentato, ma Caterina Chinnici non è in testa nelle isole. Nel M5s Carolina Morace è prima al centro, Tridico guida nel sud. In Avs Ilaria Salis fa il pieno di voti. Bene Mimmo Lucano nel sud e nel nordest. Renzi è primo nelle preferenze di Stati Uniti d'Europa nelle quattro circoscrizioni dove si è presentato. Ma la lista "Stati Uniti d'Europa", non avendo superato lo sbarramento del 4%, non avrà comunque seggi all'Europarlamento.