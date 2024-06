Elezioni Europee 2024, FdI al 29%, M5s sotto il 10. Renzi-Calenda game over

Elezioni Europee 2024: crollo del M5s, il partito di Conte scende sotto il 10%. Renzi e Calenda non raggiungono il 4 e sono fuori

Le elezioni europee 2024, per quanto riguarda l'Italia, hanno fatto registrare parecchie sorprese, prima su tutte l'affluenza in netto calo: ha votato solo il 48,21% degli aventi diritto (nel 2019 la percentuale era del 54,5%). Il dato più significativo lo ha ottenuto FdI, il partito della premier Giorgia Meloni ha conquistato più voti di tutti, sfondando la soglia del 29% (+3% rispetto alle politiche del 2022). Ma alle spalle di FdI c'è da registrare la crescita del Pd di Elly Schlein, che si avvicina al primo posto del partito della premier toccando la quota del 24%. Forza Italia (che ha incorporato i voti di Noi moderati) ha il 9,57% (nel 2022 ebbe l'8,1%, nel 2019 l'8,78%). Il partito di Antonio Tajani ha vinto, seppur di poco, la sfida con quello di Matteo Salvini: si registra il sorpasso: la Lega ha il 9,24% (nel 2022 ebbe l'8,8%, nel 2019 il 34,26%).

Male il M5s di Giuseppe Conte che scende addirittura sotto il 10%, al 9,66% (nel 2022 ebbe il 15,4%, nel 2019 il 17,06%). Chi invece fa il boom di voti è Avs, l'alleanza Verdi-Sinistra Italiana conquista il 6,6% dei consensi. Niente da fare per Stati Uniti d'Europa e Azione, Renzi e Calenda non superano la soglia del 4% e sono fuori dall'Europarlamento, non bastano rispettivamente il 3,64% e il 3,31%. Tutti esclusi anche gli altri partiti: "Pace terra dignità" di Michele Santoro (2,20%), "Libertà-Sud chiama Nord" di Cateno De Luca e laura Castelli (1,23%), "Alternativa popolare" di Stefano Bandecchi (0,39%).