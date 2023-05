Elkann investe 500 milioni nel tech con la nuova sgr Lingotto

Elkann investe 500 milioni nel tech

Elkann punta 500 milioni sul tech. Attraverso la Lingotto Investment Management, nuova società di gestione patrimoniale interamente controllata da Exor, il padrone di Stellantis e della Juventus mira gli investimenti verso società con tecnologia altamente disruptive fra cui, si ipotizza, l’Intelligenza Artificiale.

Come scrive Milano Finanza, a fornire la liquidità necessaria alla Lingotto (si parla di un patrimonio gestito di circa tre miliardi) sono la stessa Exor, holding a capo dell’impero finanziario della famiglia, e la compagnia assicurativa transalpina Covea.

E per quel che riguarda il team della società, la famiglia Agnelli ha messo a segno un gran colpo. Infatti, è entrato a far parte della società Lingotto un big della finanza. Il suo nome è James Anderson, tra i top finanziatori di colossi multimiliardari del calibro di Amazon, ByteDance e Tesla.

Ma non solo Anderson. Elkann ha anche arruolato George Osborne, partner della banca d'affari Robey Warshaw e in precedenza Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito tra il 2010 e il 2016. Osborne è stato nominato presidente non esecutivo e lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato di Lingotto Enrico Vellano.