Exor cambia pelle: vende una quota di Ferrari, raccoglie 3 miliardi e si prepara a rilanciare su IA, lusso e sanità

Ferrari vale troppo? Exor riduce la quota e si lancia su nuovi business

Exor rimescola le carte. La holding della famiglia Agnelli-Elkann ha venduto 7 milioni di azioni Ferrari, incassando circa 3 miliardi di euro e riducendo la sua quota dal 24% al 20%. Ma senza perdere il controllo: grazie al sistema di azioni a voto multiplo, Elkann mantiene il 30% dei diritti di voto, blindando il Cavallino nel perimetro della famiglia, insieme a Piero Ferrari.

Ma perché vendere ora? L'operazione in realtà è tutt'altro che casuale: Exor fa cassa per fare spazio ad altro La Ferrari è sì un gioiello, ma nel portafoglio della holding pesa troppo: oltre il 50% del Net Asset Value della holding. Una concentrazione eccessiva per una holding che vuole diversificare e ridurre l’esposizione a un singolo asset. Con questa vendita, Elkann libera risorse per rafforzare la presenza in nuovi business, senza però compromettere il controllo di Maranello.

Attenzione: la vendita delle azioni Ferrari non è un disimpegno definitivo. Exor ha imposto un lock-up di 360 giorni sulle azioni rimaste, evitando nuove cessioni nel breve periodo. Parallelamente, ha avviato un buyback da un miliardo di euro, una mossa per sostenere il valore del titolo e rassicurare gli investitori, mentre il resto sarà destinato a una grande acquisizione, al momento ancora top secret.

Non è quindi un'uscita di scena, ma una manovra strategica per ridisegnare il portafoglio e proiettare Exor in nuovi settori.Ma quali? Il capitale raccolto servirà a espandere il portafoglio in tre direzioni. La sanità diventa sempre più centrale: Exor ha già investito in Institut Mérieux, punta sul biotech e sulla ricerca avanzata in ambito medtech. Anche la tecnologia è un asse portante, con un occhio a intelligenza artificiale (vedi la partnership con OpenAI) e innovazione digitale. Infine, il lusso resta un pilastro, con partecipazioni in Christian Louboutin e un'attenzione crescente ai brand premium.

Perché muoversi ora? Il contesto sta cambiando. Gli Stati Uniti minacciano dazi del 25% sulle auto europee, un rischio per Ferrari, che realizza un quarto del suo fatturato in Nord America. Insomma il quadro è chiaro: Exor si muove per svincolarsi dal peso dell'automotive e proiettarsi verso un futuro di innovazione. Meno dipendenza dai motori, più focus su biotech, IA e lusso high-end.