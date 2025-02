Elon Musk non se la passa bene: Tesla scende sotto i 1.000 miliardi di capitalizzazione a Wall Street

Tesla: perde fino al 9% a Wall Street, capitalizzazione scende sotto i 1.000 mld dlr

Le azioni del colosso Usa Tesla sono crollate fino al 9% dopo l'annuncio della brusca flessione delle vendite in Europa. Il gruppo di proprietà di Elon Musk ha venduto meno di 10.000 veicoli in Europa il mese scorso, con un calo di circa il 45% rispetto all'anno precedente. Le azioni di Tesla sono scese del 9% nelle prime contrattazioni, prima di ridurre le perdite e assestarsi intorno al -8,35%. Il calo del prezzo delle azioni della società ha trascinato la sua capitalizzazione di mercato al di sotto di 1.000 miliardi di dollari per la prima volta dal novembre 2024.

"Tesla sta chiaramente affrontando delle sfide in Europa e i problemi legati al marchio Musk si aggiungono ai venti contrari", ha dichiarato all'Afp Dan Ives, analista di Wedbush Securities, stimando che tra il 10 e il 15% di questi venti contrari sono dovuti al comportamento anti-Musk che ora ha un ruolo chiave nell'amministrazione Usa.

Le azioni di Tesla erano salite sulla scia delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, con gli investitori che scommettevano che la vicinanza di Musk al presidente Donald Trump avrebbe potuto aiutare le sue aziende ad avere successo. Gli scarsi dati di vendita in Europa sembrano aver intaccato questo ottimismo - almeno per ora - e hanno sollevato la preoccupazione che ciò che può essere popolare negli Stati Uniti possa in realtà essere dannoso per il successo dell'azienda altrove.

Le opinioni politiche di Musk in Europa e in Germania "non sono la cosa migliore per le vendite di Tesla", ha detto Ives. Oltre alle difficoltà europee, Tesla deve affrontare anche la forte concorrenza di case automobilistiche come Byd in Cina, un mercato chiave per i veicoli elettrici.