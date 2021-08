Enac multa EasyJet, Wizzair e Volotea: genitore-figlio vicini con supplemento

EasyJet, Wizzair e Volotea multate: continuano a imporre costi aggiuntivi per viaggiare accanto a minori e disabili

Dopo la compagnia irlandese low cost Ryanair, anche EasyJet, Wizzair e Volotea finiscono nel mirino dei controlli diretti dall'Enac. L'ente nazionale per l'aviazione civile sta continuando ad accertare la buona condotta delle compagnie aree operative in Italia riguardo al rispetto dei regolamenti, soprattutto riguardo ai costi dei biglietti. Secondo le norme infatti, l'assegnazione dei posti a sedere a minori e alle persone con mobilità ridotta vicino ai loro genitori e accompagnatori deve essere gratuita.

Però, dalle prime verifiche, oltre al recente caso di Ryanair, anche le compagnie Wizzair, Volotea e EasyJet, sono risultate inadempienti: non hanno tuttora, come prescritto e confermato dal giudice amministrativo, modificato i sistemi informatici e operativi e nel momento delle prenotazioni continuano a richiedere un supplemento al costo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili, salvo, eventuale, rimborso. L'Enac ha così avviato un secondo processo di sanzioni, che in base al grado di inadempimento, possono variare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 per ogni singola contestazione.

Infine, si legge nella nota, Enac invita anche i passeggeri a segnalare le inadempienze, attraverso il modulo online "Segnalazione/Suggerimenti”, reperibile nella sezione diritti dei passegeri del sito. In tal caso l’Ente effettuerà delle verifiche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria.