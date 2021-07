Enel Americas, il CdA convoca assemblea straordinaria per aumento di capitale

Enel S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione della controllata cilena Enel Américas S.A. (“Enel Américas”), di cui Enel possiede il 51,8% del capitale, ha convocato per il prossimo 30 aprile l’Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare un aumento del capitale sociale fino a 3,5 miliardi di dollari statunitensi, da sottoscrivere interamente in denaro.

Si prevede che tale aumento venga realizzato mediante emissione di nuove azioni ordinarie e nuove American Depositary Shares (“ADS”) da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni/ADS da essi possedute. Attraverso tale aumento di capitale Enel Américas, secondo la proposta formulata dal proprio Consiglio di Amministrazione, mira a potenziare la propria posizione finanziaria per perseguire nuove opportunità di crescita organiche e inorganiche, sia attraverso minority buyout sia tramite attività di M&A, ottimizzando i flussi di cassa e migliorando il livello di indebitamento.

Inoltre, l’aumento di capitale consentirà un incremento del flottante e della capitalizzazione. Il Consiglio di Amministrazione di Enel valuterà nel corso delle prossime riunioni le modalità di adesione della Società all’indicato aumento di capitale, in vista dello svolgimento dell’Assemblea straordinaria di Enel Américas convocata per deliberare al riguardo. Enel Américas investe nei settori della generazione e distribuzione di energia elettrica in Argentina, Brasile, Colombia e Perù e, con una capacità installata di oltre 11 GW e più di 24 milioni di clienti, è la maggiore società elettrica privata del Sudamerica.