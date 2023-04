Enel: Covalis presenta una lista per il cda

Covalis Capital, asset manager globale focalizzato su Infrastrutture, Utilities, Energie Rinnovabili, Industria e Materie Prime e azionista di lungo termine di Enel con una partecipazione l'1% circa del capitale di Enel ha presentato una lista alternativa di amministratori indipendenti per il consiglio di amministrazione di Enel. La lista presentata, si legge in una nota, comprende i nomi di Marco Mazzucchelli, Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson, Paulina Beato e Daniel Lacalle.



Zach Mecelis, fondatore e cio di Covalis Capital, ha dichiarato: "A causa dell'opacità del processo, non sappiamo cosa rappresenti la lista proposta dal Governo o quale sia il suo piano per Enel". "Crediamo - ha proseguito Mecelis - che gli investitori internazionali, i dipendenti e le società in cui Enel opera meritino di meglio e sentiamo la responsabilità di avviare un dibattito. Vogliamo un consiglio di amministrazione diversificato e indipendente, che rifletta la natura internazionale dell'azienda e della sua base di azionisti".

E ha aggiunto: "Oggi abbiamo presentato una lista di membri del consiglio di amministrazione che riflette meglio il dna internazionale dell'azienda. Non intendiamo creare nessun processo destabilizzante per Enel - vogliamo metterla societa’ in condizione di realizzare il suo potenziale di leader nella transizione energetica. Tale posizionamento le consentirà di poter fare significativi investimenti in nuovi posti di lavoro, infrastrutture e produzione energetica".