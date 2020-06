Enel GP, 128 mln $ per l'ampliamento del parco eolico Cimarron Bend negli Usa

L'ampliamento del parco eolico Cimarron Bend negli Usa

Enel Green Power ha avviato la costruzione dell’ampliamento da 199 MW del parco eolico di Cimarron Bend a Clark County, in Kansas. L'estensione del parco, riguarda l’installazione di 74 turbine e aumenterà la capacità del progetto dagli attuali 400 MW a 599 MW, trasformandolo nel più grande parco eolico nel portafoglio nord-americano di Enel. La costruzione, che prevede un investimento di oltre 281 milioni di dollari, dovrebbe essere completata entro la fine del 2020.

“In quanto uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile in Nord America, Enel Green Power punta

all'eccellenza non soltanto sviluppando e costruendo nuovi progetti, ma anche espandendo strategicamente la flotta esistente”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power. “L’ampliamento di Cimarron Bend è la dimostrazione sia della maturità delle nostre operazioni nel settore

eolico che del nostro impegno nell’aumentareil portafoglio di impianti rinnovabili all'avanguardia che

genereranno valore per molti anni a venire, fornendo al contempo energia sostenibile”.

Le prime due fasi di Cimarron Bend sono entrate in servizio nel 2016 e 2017 e hanno comportato un investimento complessivo di oltre 891 milioni di dollari. Una volta completato l'ampliamento da 199 MW, Cimarron Bend produrrà complessivamente oltre 2,7 TWh l'anno, che equivalgono a evitare l'emissione di 1,8 milioni di tonnellate di CO2.

L'elettricità prodotta da una porzione di 150 MW dell'estensione viene venduta nel quadro di un accordo per la fornitura di energia (Power Purchase Agreement, PPA) della durata di 15 anni con l'azienda di servizi elettrici Evergy. Tale PPA includerà il supporto al programma Renewables Direct di Evergy, che consente ai clienti commerciali e industriali di compensare una percentuale dell'energia utilizzata attraverso fonti rinnovabili. A gennaio, Evergy si è impegnata a ridurre le emissioni di CO 2 dell'80% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2050.