Enel, l’utility italiana conferma la sua partecipazione nella spagnola Endesa

Enel, il mercato spagnolo è buono per l'utility italiana

La Spagna pare essere una “gallina dalle uova d’oro” per Enel. Infatti la partecipazione dell’utility italiana al 70% nella società elettrica spagnola Endesa Energia ha portato uno dividendo storico nel 2023 di quasi 1100 milioni di euro. Ed adesso una nuova buona notizia, quella cioè che Aena ha vinto un contratto per la fornitura di energia elettrica da energie rinnovabili al 100% per tutti i centri gestiti dalla società ad eccezione dell'aeroporto di Murcia nei prossimi cinque anni.

Il valore del deal è di 336 milioni di euro. Cinque dei sette lotti all’asta (334 milioni di euro) sono stati aggiudicati ad Endesa. Il contratto prevede di gestire tutte le procedure per l’acquisto di energia ad hoc( 100% rinnovabili) per gli aeroporti, nonché la gestione della produzione degli impianti fotovoltaici in regime di autoconsumo che, gradualmente, sarà integrato nella rete aeroportuale.

Enel, il deal di Endesa per molti aereoporti spagnoli, nelle Baleari e nelle Isole Canarie

Endesa Energía fornirà i centri raggruppati in cinque lotti: Madrid, Galizia, Paesi Baschi, Servizi Centrali, Nord, Centro-Sud, Levante, Isole Baleari e Isole Canarie. Obiettivo a medio termine del contratto è quello di riuscire a stabilizzare il costo dell'energia, portando significative riduzioni nelle bollette elettriche.

Aspetto interessante del pacchetto aggiudicato è la promozione delle energie rinnovabili, sia nell'acquisto di energia sia attraverso l'aumento dell'autosufficienza energetica attraverso i propri impianti fotovoltaici. Tutto questo porterà progressivamente ad una riduzione delle emissioni di CO₂ per essere "carbon neutral" entro il 2026 e raggiungere emissioni nette zero su tutto il network aeroportuale entro il 2040. Questo nuovo progetto di sviluppo ha permesso anche a Enel di mettere a tacere le voci lanciate dal quotidiano “El Confidencial” secondo cui era in vista un’ipotesi di spagnolizzazione della compagnia.