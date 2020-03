Enel, nel 2019 salgono ricavi (+6,3%) e utile netto (+17,4%)

Ricavi a 80.327 milioni di euro (75.575 milioni di euro nel 2018, +6,3%) e utile netto ordinario a 4.767 milioni di euro (4.060 milioni di euro nel 2018, +17,4%). Questi i principali dati di bilancio di Enel conseguiti nel 2019. L'Ebitda - riferisce Enel - si attesta a 17.704 milioni di euro, contro 16.351 milioni di euro nel 2018, pari a +8,3%. L'Ebitda ordinario arriva a 17.905 milioni di euro contro 16.158 milioni di euro nel 2018, pari a +10,8%, al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto.

I ricavi del 2019 - spiega il gruppo - sono pari a 80.327 milioni di euro, con un incremento di 4.752 milioni di euro (+6,3%) rispetto al 2018. La variazione positiva è riconducibile principalmente ai maggiori ricavi di Infrastrutture e Reti, a cui hanno contribuito l’acquisizione di Enel Distribuição São Paulo avvenuta nel mese di giugno 2018 (1.148 milioni di euro) e l’accordo raggiunto da Edesur (233 milioni di euro) con il governo argentino per la definizione di partite regolatorie pregresse; all’aumento dei ricavi di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le maggiori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle recenti interpretazioni dell’IFRIC (3.028 milioni di euro). Tale variazione positiva è stata solo in parte compensata dai minori ricavi dei mercati finali in Spagna e in Italia.

L'Enel segnala inoltre l’evoluzione negativa dei tassi di cambio per 758 milioni di euro, in particolare in America Latina. I ricavi del 2019 - prosegue la nota - includono, come partite straordinarie, la plusvalenza pari a 108 milioni di euro relativa alla cessione di Mercure S.r.l., società veicolo alla quale Enel Produzione aveva precedentemente conferito l’impianto a biomasse della Valle del Mercure e il corrispettivo, pari a 50 milioni di euro, previsto dall’accordo che e-distribuzione ha raggiunto con F2i e 2i Rete Gas per la liquidazione anticipata e forfettaria del secondo indennizzo connesso alla vendita, avvenuta nel 2009, della partecipazione di e-distribuzione in Enel Rete Gas. I ricavi del 2018 includevano, come partita straordinaria, il corrispettivo pari a 128 milioni di euro previsto dal predetto accordo raggiunto da e-distribuzione con F2i e 2i Rete Gas e la plusvalenza derivante dalla cessione di EF Solare Italia pari a 65 milioni di euro.

Enel: proposto dividendo di 0,328 euro per azione

Il dividendo complessivo proposto all'assemblea Enel dopo il Cda, per l’intero esercizio 2019, è pari a 0,328 euro per azione, di cui 0,16 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2020.

Enel: utile netto gruppo 2019 scende a 2,17 mld (-54,6%)

Cala il risultato netto del Gruppo Enel a 2.174 milioni di euro (4.789 milioni di euro nel 2018, -54,6%) per effetto essenzialmente dell’adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone. E' quanto si evince dai conti del 2019 riportati dalla società.

Enel: no impatti significativi su risultati 2020 da Coronavirus

"Alla luce delle prime risultanze delle misure messe in atto", Enel non prevede "impatti significativi sui risultati economici del 2020" dalle possibili conseguenze della pandemia da Coronavirus in evoluzione nel mondo. "Il Gruppo - si legge in una nota - ha messo in atto una serie di misure preventive per garantire la piena operatività e continuità di servizio in tutte le geografie di presenza. L’evoluzione della situazione è attentamente monitorata - conclude la nota - e verrà data comunicazione di ogni variazione rilevante".

L'Enel - ha detto l'ad Francesco Starace durante la conference call - è "finanziariamente un'azienda solida con liquidità che puo' coprire il debito". Nella nota sui risultati viene precisato che nel 2020 il gruppo continuerà ad investire nelle energie rinnovabili, a supporto della crescita industriale e finalizzati a guidare la decarbonizzazione, in particolare in America Latina e Nord America; nella digitalizzazione delle reti di distribuzione, prevalentemente in Italia e America Latina, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e aumentare la flessibilità e resilienza della rete; nell’elettrificazione dei consumi, con l’obiettivo di valorizzare la crescita della base clienti, e al continuo efficientamento, sostenuto dalla creazione di piattaforme globali di business.