Enel X e Volvo: sviluppano soluzioni integrate per l'e-mobility

Un’ulteriore accelerazione al processo di sviluppo della mobilità elettrica in tutto il Paese: con questo obiettivo Enel X e Volvo Car Italia hanno studiato delle soluzioni integrate di ricarica per tutte le persone che sceglieranno i modelli plug-in hybrid e full electric della casa automobilistica svedese. Nello specifico le due aziende hanno studiato diversi pacchetti che rispondono alle necessità dei clienti in diverse fasi: dall’acquisto della vettura elettrica e della stazione di ricarica domestica, fino all’installazione di quest’ultima presso la propria abitazione.

Nello specifico il JuicePack Home consente l’acquisto della JuiceBox, l’innovativa stazione per la ricarica domestica sviluppata da Enel X, disponibile in tre diverse potenze: da 3,7 kW, 7,4 kW fino ad arrivare a 22kW. Per i clienti che ricaricano il veicolo prevalentemente in ambito urbano è stato studiato il JuicePack Street, la soluzione che prevede un bonus di 500 kWh per la ricarica presso le infrastrutture pubbliche di Enel X accessibili attraverso l’App Enel X JuicePass. Con il JuicePack Full infine, sono disponibili in un’unica offerta la soluzione domestica e pubblica per un’esperienza di ricarica completa.

“La partnership con Volvo permette di offrire a chi sceglie di passare all’elettrico le soluzioni innovative di Enel X per la ricarica del veicolo sia in ambito domestico che urbano – ha dichiarato Alessio Torelli responsabile Enel X Italia – Grazie agli accordi con i più importanti player del settore automotive e all’impegno costante per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica pubblica resiliente e capillare, siamo convinti di poter contribuire in poco tempo al definitivo passaggio alla mobilità elettrica in tutto il Paese”.

Le soluzioni di ricarica studiate da Enel X ad hoc per i clienti Volvo permetteranno di usufruire di servizi aggiuntivi come Juice Home Check, il sopralluogo effettuato da tecnici specializzati che verificheranno l’adeguatezza dell’impianto elettrico e della fornitura di energia, intervenendo in caso di lavori di adattamento necessari. Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate dell’app Enel X JuicePass, sarà possibile monitorare da remoto lo stato della propria ricarica in qualsiasi momento sia in ambito domestico che in quello pubblico.