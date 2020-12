Eni presenta Assembleafacile.com, piattaforma per riunioni condominiali online

La piattaforma Eni, sviluppata da Harley&Dikkinson, arricchisce il servizio CappottoMio

Nasce AssembleaFacile.com, la piattaforma sviluppata da Harley&Dikkinson, con il contributo di Eni gas e luce, pensata per facilitare le assemblee condominiali tra amministratori e condòmini che scelgono CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici.

Harley&Dikkinson ed Eni gas e luce hanno deciso di mettere a disposizione dei clienti che scelgono CappottoMio AssembleaFacile.com, una piattaforma ibrida (che può essere utilizzata sia da remoto sia in presenza) che permette ai condomìni di poter effettuare assemblee anche da remoto. La piattaforma è realizzata in linea con le novità normative che prevedono la possibilità di svolgere le assemblee di condominio anche in modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condòmini.

La piattaforma permette la partecipazione da remoto in modo semplice e intuitivo, da smartphone, ma anche da un semplice telefono di casa, mettendo a disposizione una serie di funzionalità come, ad esempio, la procedura di convocazione, la possibilità da parte dei condòmini di delegare altre persone e le votazioni con l’indicazione dei millesimi nel rispetto delle normative vigenti.

Con AssembleaFacile.com i condomini che aderiscono al servizio CappottoMio di Eni gas e luce avranno a disposizione uno strumento gratuito per deliberare interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento sismico e poter sfruttare le opportunità offerte dagli incentivi fiscali in ambito Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110% con la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale.

“Il nostro servizio CappottoMio – spiega Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce- si arricchisce di un ulteriore strumento messo a disposizione dei condòmini per facilitare la gestione di un’assemblea condominiale comodamente da remoto e in sicurezza. CappottoMio è un servizio innovativo e completo che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio e delle abitazioni unifamiliari, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. È uno dei tanti servizi di Eni gas e luce che ci permettono di accompagnare i nostri clienti a consumare in modo più consapevole, facendo un uso migliore dell’energia per poterne così usare meno ".

Alessandro Ponti, l’ideatore della piattaforma, ha aggiunto: “Con AssembleaFacile.com vogliamo aggiungere un ulteriore tassello alla consulenza integrata che mettiamo a disposizione della filiera della riqualificazione condominiale. AssembleaFacile, già interfacciabile con i principali gestionali del condominio, da gennaio si collegherà infatti direttamente alla piattaforma H&D per la cessione del credito di imposta consentendo la raccolta e la compilazione automatica dei documenti in compliance con la normativa vigente, ivi compresi quelli necessari al rilascio del visto di conformità in caso di Superbonus 110%.”

CappottoMio è il servizio di Eni gas e luce pensato per la riqualificazione energetica e antisismica dei condomini e delle abitazioni unifamiliari. Oltre al cappotto termico che prevede la coibentazione delle pareti dell’edificio (applicando uno strato di materiale isolante), può comprendere anche la sostituzione degli infissi e dei serramenti, l’adeguamento degli impianti e delle centrali termiche condominiali e gli interventi di consolidamento antisismico.