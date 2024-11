Enrico Papi, la Pop Media Production non decolla: i debiti schizzano da 128mila euro ad oltre 2,8 milioni di euro 

Enrico Papi, crolla l'utile e salgono i debiti di Pop Media Production

Crolla l’utile e salgono i debiti di Enrico Papi. I business del conduttore televisivo che dal 2024 conduce “Tilt – Tieni il tempo” in onda in prima serata su Italia 1 sono raggruppati nella romana Pop Media Production nata all’inizio del 2019 e che sul suo sito si definisce una società “giovane e tenace, la nostra forza è nel nostro dinamismo, format coinvolgenti e brillanti con un occhio rivolto allo schema classico del gaming e l’innovazione come missione: divertimento puro!”.

Ma come vanno i numeri dell’azienda di Papi che proprio qualche giorno fa ha depositato il suo quinto bilancio? A fronte di un capitale di 10mila euro e di debiti che anno su anno sono schizzati da 128mila euro ad oltre 2,8 milioni, i ricavi netti sono crollati da 901mila euro a 147mila euro e l’utile è sceso da 203mila euro a 31mila euro. E tuttavia il valore complessivo della produzione è cresciuto a 1,7 milioni grazie alle “rimanenze di prodotti” che la nota integrativa spiega essere riferite “alla commessa di una produzione di un programma di intrattenimento televisivo, di durata inferiore a un anno, in corso di realizzazione alla chiusura dell’esercizio e valutata secondo il criterio della commessa completata”.

La Pop Media Production vede Papi socio di controllo al 90% mentre l’altro 10% è del suo agente Gianluca Cannizzo che è amministratore unico e che, fra l’altro, è socio al 50% dell’attore e regista Giorgio Pasotti della nuova casa di produzione cinematografica Wonder Film.