Eredità Agnelli, Elkann all'angolo: sarà interrogato nella causa civile

Eredità Agnelli, John Elkann all'angolo: dovrà dire ciò che sa nella causa civile

Riprende a Torino la causa civile promossa da Margherita Agnelli per questioni che ruotano intorno all’eredità del padre, Gianni Agnelli. Il procedimento era stato sospeso dal tribunale subalpino nel giugno dello scorso anno con un’ordinanza annullata parzialmente dalla Cassazione. L’iniziativa legale di Margherita riguarda i figli John, Lapo e Ginevra Elkann. La giudice Nicoletta Aloj, sciogliendo la riserva, ha comunicato la riapertura del caso, ordinando alla controparte di Margherita l’esibizione di una serie di documenti e disponendo l’audizione di alcune persone nella veste di testimoni: tra questi figura John Elkann. La causa è stata aggiornata al 2 dicembre.

La giudice ha stabilito che prima di riportare la causa davanti al collegio occorre avviare un’istruttoria su alcuni dei capitoli di prova dedotti da entrambe le parti. Da qui la decisione di acquisire documenti e testimonianze (una ventina in tutto in base a una prima lettura dell’ordinanza).

La giudice ha anche ordinato ai tre fratelli Elkann, e al notaio svizzero Von Grunigen l'esibizione di tutta la documentazione bancaria riferita ai "rapporti intrattenuti da Marella Caracciolo in vita nei confronti degli istituti bancari (all'estero) presso i quali aveva acceso rapporti in essere". E anche di "tutta la documentazione riferita alle operazioni di inventario effettuate in occasione e successivamente all'apertura della Successione Caracciolo" ovvero di Donna Marella Agnelli.

La stessa giudice però non ha ammesso "gli ordini di esibizione documentale richiesti con riferimento alla Dicembre" la società cassaforte della holding miliardaria degli Agnelli. E neanche l'esibizione richiesta da Margherita, assistita dall'avvocato Dario Trevisan, rispetto a "qualsivoglia relazione di gestione» del testamento, della corrispondenza intrattenuta con John, Lapo, Ginevra Elkann e «tutta la documentazione inerente alle Opere Non Rinvenute e degli Ulteriori Beni Non rinvenuti costituenti oggetto delle domande svolte in relazione alla Successione Agnelli".