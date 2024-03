Eredità Agnelli, trema l'impero di John Elkann. Spariti i documenti originali

Eredità Agnelli, le 17 anomalie nei documenti. Margherita, Marella e le firme originali

La Procura di Torino sta portando avanti in contemporanea ben tre inchieste parallele relative all'eredità della famiglia Agnelli. Ora l'impero di John Elkann trema davvero, i pm parlano di "opacità" emerse dall'analisi dei documenti sequestrati. Atti tenuti celati per 17 anni, con firme sospette, mancanza - riporta Il Fatto Quotidiano - di documenti originali, pagamenti senza ricevuta bancaria, dichiarazioni alla Camera di Commercio tardive o parziali, un valore delle sue quote stimato per almeno 4,5 miliardi di euro che garantiscono il controllo di un patrimonio finanziario e industriale di oltre 30: il "tesoro Agnelli".

Il primo procedimento - prosegue Il Fatto - è relativo alla causa civile di Margherita Agnelli contro i figli John, Lapo e Ginevra Elkann per l’eredità della madre Marella Caracciolo. Il secondo è un ricorso al Tribunale delle Imprese: se i giudici decidessero l'annullamento delle comunicazioni alla Camera di Commercio di Torino, la società tornerebbe a 17 anni fa e tra i suoi soci ricomparirebbero persone defunte, Marella, Gianluigi Gabetti e il commercialista Cesare Ferrero.

Il terzo è l’inchiesta penale della Procura: su una presunta residenza fittizia in Svizzera di Marella, su possibili evasioni riguardo a un ingente patrimonio off-shore, sull’esclusione di Margherita dall’eredità della madre e il mancato versamento della tassa di successione. Le 17 anomalie emerse, tra firme sospette e pagamenti senza ricevuta - conclude Il Fatto - rischiano davvero di far crollare l'impero di John Elkann e di far riscrivere la storia.