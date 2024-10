Eredità Del Vecchio, niente accordo: stallo in Delfin. Tutto da rifare per la successione, pesa pure la causa di Milleri

Eredità Del Vecchio, non c'è accordo tra i familiari. Tutto fermo per la successione

A oltre due anni dalla morte di Leonardo Del Vecchio non c'è ancora accordo tra gli eredi, tutto da rifare per la successione: si registra uno stallo in Delfin e i tempi potrebbero essere ancora lunghi, visto che non c'è intesa tra i familiari dell'ex patron di EssilorLuxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 80 000 dipendenti e oltre 9 000 negozi. L’impressione - in base a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - è che lo status quo si trascini fino alla data della prima udienza della causa avviata da Francesco Milleri contro lo "Stato di graduazione" stilato da Luca Del Vecchio a seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Un appuntamento fissato a febbraio, secondo indiscrezioni, e il cui sviluppo potrebbe ribaltare le posizioni di forza oggi in essere in Delfin.

Gli azionisti di Delfin oggi sono Claudio, Marisa e Paola Del Vecchio (figli della prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria (l’unico figlio di Nicoletta e di Del Vecchio), Luca e Clemente (avuti dalla compagna Sabina Grossi) e Rocco Basilico (nato dal matrimonio tra Nicoletta e il primo marito Paolo Basilico). Ognuno di loro - prosegue Il Sole - ha il 12,5% di Delfin, un pacchetto che oggi assicura, complice la gestione di Essilor Luxottica da parte di Francesco Milleri, una ricchezza nell’ordine di quattro miliardi a testa considerando che il gigante degli occhiali Essilux, di cui Delfin ha il 32%, è a un passo dalla capitalizzazione di 100 miliardi. Luca Clemente e Paola chiedono garanzie sullo statuto, ma Leonardo e Marisa puntano a dare seguito alle volontà del padre.