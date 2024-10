Essilux mette gli occhi sul Giappone: investimento da 180 milioni per il 5% di Nikon

EssilorLuxottica entra nel capitale di Nikon: un investimento da 180 milioni

EssilorLuxottica ha rafforzato la sua presenza in Asia con un'importante operazione: l'acquisto di una partecipazione superiore al 5% in Nikon, storica azienda giapponese di lenti e macchine fotografiche. L'investimento, pari a circa 180 milioni di euro, risale ad agosto, ma solo con gli ultimi acquisti la quota ha superato il limite di comunicazione obbligatoria alle autorità giapponesi.

Questo non è solo un passo finanziario, ma si inserisce in una lunga alleanza tra EssilorLuxottica e Nikon, iniziata oltre vent'anni fa. Le due aziende collaborano attraverso una joint venture firmata nel 2000, specializzata nell'ottica di precisione. Da questa collaborazione sono nate anche diverse innovazioni come le lenti ultrasottili e i filtri per la luce blu.

L'operazione con Nikon arricchisce ulteriormente il portafoglio di partecipazioni industriali di EssilorLuxottica, che già vanta quote significative in diverse aziende del settore. Tra queste, la tedesca Mister Spex (12%), la giapponese Paris Miki (14%) e il gruppo scandinavo Synsam (7%). Il gruppo sta chiaramente costruendo un network di alleanze mirate a sostenere i partner a lungo termine. L’altro grande tema che tiene banco è l'eventuale ingresso di Meta nel capitale di EssilorLuxottica. Lo stesso Mark Zuckerberg ha confermato di recente che starebbe valutando un investimento "simbolico", alimentando le voci di un'operazione tra il 3% e il 5%. I dettagli non sono ancora chiari, ma è probabile che l'accordo possa concretizzarsi a breve. Senza dubbio ora con questa nuova acquisizione e l'attesa per un possibile ingresso di Meta, EssilorLuxottica si conferma uno dei protagonisti globali più dinamici nel settore degli occhiali e dell'ottica di precisione.