Esclusivo/ Confindustria, i "big" lombardi incoronano Antonio Gozzi

Confindustria, Antonio Gozzi deve vedersela con Orsini. La sfida per la presidenza. Ultimi rumor

La corsa per la poltrona di Confindustria entra nel vivo. Secondo quanto Affaritaliani.it può riferire, ci sarebbe stata una cena a casa di Diana Bracco. Intorno al tavolo, oltre alla padrona di casa, Gianfelice Rocca, Emma Marcegaglia, Marco Tronchetti Provera con il fido Antonio Calabrò, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e qualche vicepresidente del “maggior azionista” di Viale dell’Astronomia.

Argomento della serata, ça va sans dire, il futuro di Confindustria. Partendo da una certezza: la gestione di Carlo Bonomi che si va a concludere viene reputata fallimentare da tutti i “big” dell’imprenditoria lombarda. Dopo il giudizio, netto, sull’operato del presidente, si è passati alla cernita dei nomi. Chi per il dopo-Bonomi? Senza particolari sorprese è emerso che il prescelto sarebbe Antonio Gozzi. Il quale dovrebbe comunque vedersela con la fortissima candidatura di Emanuele Orsini che – è bene ribadirlo – al momento rimane in pole position.

Altri nomi emersi sono due: Marco Bonometti e Giovanni Brugnoli. Ma su entrambi è arrivato un altolà abbastanza secco. Per il primo, perché non avrebbe il sostegno della sua territoriale, cioè quella di Brescia, a causa dei cattivi rapporti con Giuseppe Pasini, autentico deus della candidatura di Gozzi. Per il secondo perché qui si sconta una frattura della territoriale di Varese. Che spingerebbe, addirittura, per una presidenza ad interim, diciamo per un biennio, per Brugnoli.