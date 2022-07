"EssilorLuxottica andrà avanti con l'M&A, no alla quotazione a Milano"

Milleri: "Andiamo avanti con l'M&A"

"Noi continueremo a crescere. Siamo un’azienda da quasi 23 miliardi di euro e i nostri concorrenti più grandi difficilmente superano il miliardo. Le nostre strategie per il futuro, se da una parte avranno un M&A complementare, la missione del gruppo è far crescere il mercato e i nostri partner". Lo ha detto il presidente e ad di Essilorluxottica, Francesco Milleri, a margine della presentazione di un accordo con il Politecnico di Milano. La possibilità di quotare Essilorluxottica, oltre che alla Borsa di Parigi, anche a Milano "è sempre un’opportunità che esiste. Per ora non è nei piani del consiglio" ha spiegato il presidente.

"Essilorluxottica è stata impostata già negli ultimi otto anni. È un gruppo internazionale, abbiamo quasi 200mila persone, siamo in 140 Paesi. È un gruppo fatto di giovani. Le basi del futuro sono tracciate, sarà una multinazionale aperta", che ha due Paesi fondamentali, l’Italia e la Francia" ha aggiunto Milleri. Che poi ha chiosato: "Siamo un leader assoluto nel nostro mercato e abbiamo ereditato dal nostro presidente l’approccio a guardare prima ai nostri clienti e ai nostri partner e solo dopo al profitto del nostro gruppo. Questa è una filosofia che seguiremo fino a che sarò alla guida del gruppo approccio. Saremo un’azienda aperta a tutti i partner del mercato, a far crescere questo mercato", ha aggiunto.