Essilux, fatture false in Thailandia: lascia il co-Cfo Halper

Hilary Halper lascia EssilorLuxottica. Il co-chief financial officer ha deciso di dimettersi, dimissioni confermate anche da una nota del colosso dell’occhialeria italo-francese. "La società è in procinto di nominare un nuovo co-Cfo che sarà annunciato a breve" si legge nel comunicato. Le dimissioni, che secondo indiscrezioni sarebbero state presentate mercoledì scorso, sarebbero la conseguenza dell'impatto da 190 milioni di euro che la frode in uno stabilimento in Thailandia ha avuto sui conti.



L'enorme frode a base di fatturazioni false e fornitori fittizi in uno stabilimento di Essilor International è emersa alla fine dell'anno scorso e sarà registrata nei risultati operativi del 2019 come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell'esercizio, aveva spiegato la società.



In realtà l'impatto potrebbe essere minore per possibili rimborsi assicurativi e in Borsa il titolo Essilux non si è mosso con l'ufficializzazione dell'uscita del co-direttore finanziario: perde l'1,5% a 120 euro, in linea con il listino di Parigi.



Il titolo del gigante delle lenti e delle montature ha accusato la scorsa settimana come tutti lo scivolone dei listini europei, ma prima del crollo da Coronavirus si trovava vicino ai massimi storici che hanno superato quota 140 euro.



Il gruppo appare orientarsi per ora sulla semplice sostituzione della co-Cfo (l'altro e confermato è l'italiano Stefano Grassi), con una nomina che potrebbe essere ufficializzata in parallelo ai conti 2019, che sono attesi venerdi' mattina.