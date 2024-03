Estrarre l'oro dai funghi è possibile: la scoperta green che viene dall'India

Funghi, scoperto un nuovo metodo per estrarre l'oro da un particolare tipo

Se dal letame nascono i fior, come cantava De André, dai funghi nasce l’oro. Un team di scienziati indiani ha individuato un metodo innovativo per estrarre nanoparticelle d'oro da Termitomyces, una specie locale di funghi presenti nella regione di Goa. Questa scoperta è stata considerata una grande opportunità per l'India, data la forte domanda internazionale di tali nanoparticelle.

Lo studio, intitolato "Biosintesi e caratterizzazione di nanoparticelle d'oro prodotte usando pellet di Termitomyces", è stato condotto da studiosi dell'Università di Goa e ha messo in luce le potenzialità della scoperta, come riportato dal portale online futuroprossimo.it.

Secondo la ricerca, è possibile ottenere pellet puri coltivando la specie di funghi in un ambiente controllato, ideali per la sintesi sostenibile di nanoparticelle d’oro. Questo processo di estrazione green non solo rappresenta un progresso significativo nella ricerca, ma offre anche vantaggi economici, poiché la domanda di tali nanoparticelle sui mercati internazionali è considerevole. Pertanto, questa scoperta apre nuove prospettive per l'India sui mercati globali.