Eureca, incontro con Tremonti su 'Global Order, Global Disorder'

Le dinamiche che regolano ogni fenomeno, fisico o sociale che sia, si basano tutte sull’equilibrio (o sulla instabilità) di istanze contrapposte: si chiama entropia, l’eterna lotta fra l’ordine e il disordine. E quanto la pandemia da Covid-19 (con gli stravolgimenti economici e non solo che essa sta provocando) abbia agito su questa asticella è palese. Oggi ha ancora senso parlare di globalizzazione, nel senso inteso da politologi come Francis Fukuyama, oppure il virus cinese ci ha posto dinanzi la fine dell’utopia perfetta?

“Global Order, Global Disorder”: questo il titolo scelto dall’Associazione EURECA, Idee per l’Italia e l’Europa, per l’incontro-intervista con Giulio Tremonti, Presidente dell’Aspen Institute Italia e Autore del saggio “Le tre profezie” (Edizioni Solferino).

L'evento, moderato da Angelo Polimeno Bottai, presidente di EURECA e vicedirettore del Tg1 e realizzato con il coordinamento tecnico di Claudio Verzola, si svolgerà Sabato 31 Luglio, a partire dalle ore 19:00, presso l'Antica Fattoria "La Parrina" di Franca Spinola, ad Albinia (Grosseto)

La Storia si ripete mai per identità perfette, tuttavia – come sostenuto da Tremonti – è possibile individuare dei momenti topici, studiando e comprendendo i quali precorrere gli eventi, in modo da evitare o comunque minimizzare gli effetti nefasti delle crisi. Nel caso del Covid, i prodromi c’erano, e sono stati inascoltati. Quale strategia per guardare, ora, all’orizzonte del Futuro?