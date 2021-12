Euronext Growth Milan top performer:nel '21 crescita record, raccolta a 237mln

Crescita record del mercato Euronext Growth Milan nei primi dieci mesi dell'anno con volumi e turnover raddoppiati rispetto ai 10 mesi del 2020

L’Euronext Growth Milano è il top performer del mercato italiano. Nel periodo gennaio-ottobre 2021, l'indice FTSE Italia Growth (precedentemente FTSE AIM Italia) è salito del +52,1%, sovraperformando il FTSE Italia Small Cap, FTSE Italia STAR e il FTSE MIB di +5.1pp, +10.5pp e + 31.2pp, rispettivamente.

Al 31 ottobre 2021, 121 società su 154 quotate all'Euronext Growth Market (EGM) hanno registrato una performance positiva. Notiamo che circa il 18,2% delle società quotate ha quasi raddoppiato il prezzo delle azioni. Tra i titoli più performanti ci sono Vantea Smart SpA (+270%), Clabo SpA (+238,4%) ed EdiliziAcrobatica S.p.A. (+238,1%).

E' quanto emerge dal report “Bienvenue Euronext Growth Milan!” che analizza l’andamento e i principali trend delle società quotate in Borsa nei primi dieci mesi del 2021, con particolare focus sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), pubblicato da KT&Partners (KT), Società indipendente di consulenza finanziaria guidata da Kevin Tempestini tra gli operatori più attivi in ambito IPO Advisory ed Equity Research nel mid-market,

Dal report emerge che, a fine ottobre 2021, lo S&P500 continuava a guidare la performance dei principali indici azionari mondiali, registrando una crescita del +22,6%, seguito dal FTSE MIB (+20,9%) e dallo STOXX Europe (+18,7%). L'indice MSCI EM ha registrato una performance neutrale del -0,2%. Tra i principali indici small cap, l'indice FTSE Italia STAR (+41,6%) ha mantenuto la leadership in termini di crescita realizzando una performance a doppia cifra rispetto al RUSSEL 2000 (+21pp), l'MSCI EM Small Cap (+21,3pp) e lo STOXX Europe Small 200 (+25,3 punti percentuali).

Inoltre, il mercato EGM ha registrato un significativo aumento della liquidità. Nel periodo gennaio-ottobre 2021, infatti, il numero di contratti e il turnover sono raddoppiati rispetto ai primi dieci mesi del 2020, raggiungendo un volume di 1,2 milioni (+101,8%) e un controvalore di € 3,5 miliardi (+125,5%), anche superiore alla liquidità registrata nel 2019. Comparando le aziende dell’Euronext STAR Milan con capitalizzazione inferiore a € 150 mln con le aziende più liquide dell’Euronext Growth Milan si può notare come queste ultime siano più liquide rispetto al panel del segmento STAR. La performance al rialzo dei titoli è stata supportata da risultati finanziari positivi del primo semestre 2021.

Borsa, l'analisi di KT&Partners condotta su un campione di 141 società

KT&Partners ha condotto un'analisi su un campione composto da 141 società, riscontrando che circa l'80% del campione (ovvero 113 società su 141) ha mostrato una crescita dei ricavi, di cui 51 di queste ha incrementato di oltre il 50% il dato sull’anno. Inoltre, si sono registrate performance positive anche a livello di EBITDA e di utile netto. Il 67% del campione, infatti, ha registrato un significativo incremento dell'EBITDA e il 51% delle aziende ha subito un sostanziale incremento dell'utile netto.

Per quanto riguarda la solidità finanziaria, circa Il 50% delle società selezionate ha riportato un miglioramento della propria PFN. Aggregando le aziende per settore, gli analisti di KT&Partners evidenziano come la tecnologia sia il settore che mostra la performance finanziaria più brillante nella prima metà del 2021. In effetti, il numero di aziende tecnologiche che hanno mostrato una crescita delle vendite, dell'EBITDA e dell'utile netto è stato rispettivamente di circa l'86%, 77% e 69%. Inoltre, circa il 63% delle aziende tecnologiche ha mostrato un miglioramento della PFN.

Inoltre, durante i primi dieci mesi del 2021 – escluse SPAC e aggregazioni aziendali – 22 società si sono quotate sul mercato EGM, mostrando una crescita significativa rispetto alle 10 IPO nei primi dieci mesi del 2020 e stabilendo il record di raccolta fondi sul mercato primario a €237mn, ca. 60 milioni di euro in più rispetto al precedente record del 2017 (175,3 milioni di euro).

Borsa, il settore tecnologico è quello più attrattivo con sette nuove società quotate

Il settore tecnologico continua a rappresentare il settore più attivo, con sette nuove società quotate nel periodo gennaio-ottobre 2021, seguito dal Settore Industriale (6 quotazioni), Beni di consumo (4 quotazioni) e Finanziario (2 quotazioni), mentre il Settore Immobiliare, Consumer Services e Health Care hanno registrato 1 quotazione ciascuno. Tra le nuove società quotate, sette sono PMI innovative, quasi eguagliando le otto quotate nell'intero anno 2020, con un capitale medio raccolto di € 8,7 milioni.

Le 22 società che hanno debuttato nei primi 10 mesi del 2021 hanno fortemente attratto investitori, registrando un rendimento medio del titolo del +72% – solo 3 società registrano una performance negativa – con Vantea Smart S.p.A. che registra la migliore performance (+270%), seguita da Acquazzurra S.p.A. (+228,6%) e Meglioquesto S.p.A. (+181,4%).

infine, nei primi dieci mesi del 2021 si è registrato un aumento della valutazione pre-money delle società: il multiplo mediano EV/EBITDA IPO delle società quotate nel periodo gennaio-ottobre 2021 ha raggiunto le 6,9x contro 6,0x nel 2020 e 5,2x nel 2019. Allo stesso modo, il rapporto P/E mediano è aumentato da 9,6x nel 2019, a 11,9x nel 2020 e a 12,5x nel 2021.