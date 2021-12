Euronext regina Ue degli sbarchi in borsa. Record di Ipo: 212. Raccolti 26 mld

Su Euronext 1.959 emittenti equity, il 25% delle azioni quotate in Europa (6.900 miliardi di market-cap)

Universal Music Group, Allfunds, Ctp, InPost e Majorel: Euronext reginetta europea degli sbarchi In borsa nel 2021. Con 212 nuove quotazioni, record storico, che hanno raccolto 26 miliardi per una capitalizzazione aggregata di 123, il mega listino che raggruppa le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi conferma la sua posizione di mercato principale per le initial public offering (Ipo) in Europa e di leader mondiale nelle quotazioni obbligazionarie.

La fotografia sulla propria attività nel 2021 è stata scattata dallo stesso circuito Euronext, mercato che ospita 1.959 emittenti equity, per una capitalizzazione complessiva di 6.900 miliardi. Numeri che la rendono, sottolinea una nota del gruppo guidato da Stephane Boujnah e di cui Cdp Equity è la prima azionista con il 7,31% del capitale (fra i soci anche Intesa-Sanpaolo con l’1,3%), “di gran lunga” il maggior operatore di mercato nella regione europea in termini di capitalizzazione di mercato.

Il 25% delle azioni quotate nel Vecchio Contiente, infatti, sono scambiate su mercati Euronext, dove sono quotati i titoli di 442 large cap, con 18 nuovi ingressi nel corso del 2021, tra cui bue chip internazionali come Allfunds (Spagna), Ctp (Repubblica Ceca), InPost (Polonia), Majorel (Lussemburgo) e Universal Music Group (Usa). Le società tech sono oltre 700, con 109 nuovi arrivi nel 2021 di cui 43 nel settore cleantech. Euronext è inoltre leader europeo per le Spac, con 22 nuove quotazioni nel 2021, pari al 49% dell'attività sull'intero mercato primario europeo.

Le Pmi quotate sono inoltre 1.500, con 194 Ipo nel corso dell'anno. Per quanto riguarda il mercato del debito, l'attività del 2021 ha rafforzato la posizione di leader mondiale, con oltre 14.600 nuove quotazioni di bond (+35% rispetto al 2020). Complessivamente nel 2021 sono quotati oltre 52 mila bond, cifra che supera i 48mila del 2020. Euronext segnala infine la crescita dei servizi di Euronext Corporate, la suite di soluzioni aziendali e digitali che ha registrato 700 nuovi clienti nel corso del 2021 per un totale di oltre 4 mila divisi in 25 Paesi.

"Euronext è la più grande sede di quotazione azionaria in Europa, che unisce i punti di forza e il dinamismo delle sue borse, uniti dal suo unico pool di liquidità. Nel 2021 Euronext ha confermato la sua posizione di prima infrastruttura di mercato europea, grazie all'ingresso di Borsa Italiana nel gruppo nell'aprile 2021 e beneficiando delle condizioni post-Brexit. Il numero record di quotazioni ha dimostrato l'impegno di Euronext nella sua missione di supportare i clienti nel finanziamento dei loro investimenti strategici e progetti di sviluppo attraverso i suoi mercati trasparenti ed efficienti in tutta Europa”, ha spiegato il Ceo Boujnah.

@andreadeugeni