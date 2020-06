Eurozona, Italia primeggia negli indici Pmi. Forte fiducia nel manifatturiero

Eurozona, Italia primeggia negli indici di ripresa delle Pmi. Forte fiducia nel manifatturiero dai direttori degli acquisti.

La ripresa del settore manifatturiero europeo, uno dei più consistenti in termini di valore aggiunto, potrebbe prendere il via già nel terzo trimestre, con un ruolo di primo piano per l’Italia. E’ quanto sembrano prefigurare gli indici Pmi che misurano la fiducia dei direttori degli acquisti, pubblicati oggi da Markit, nei quali la Penisola risulta primeggia nel Continente a riportarlo è Wallstreetitalia.com

Il Pmi finale del settore manifatturiero dell’Eurozona a maggio si attesta 39,4 punti, in netto recupero rispetto ad aprile (33,4 punti). Il dato, tuttavia, resta ancora ampiamente in territorio negativo: ogni lettura al di sotto dei 50 punti, lo ricordiamo, prefigura una contrazione dell’attività economica. A livello di Eurozona le esportazioni hanno mostrato la seconda contrazione più forte in 23 anni di raccolta dati.