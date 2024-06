Evasori, arriva l'accertamento sintetico. Come cambia il "Redditometro"

Fisco, Leo: "Incoraggianti i dati sull'aumento delle entrate"

"Limitare i danni del Superbonus è parola grossa, si attestano a oltre 200 mld" tuttavia "i dati delle entrate che devono ancora essere definiti sono incoraggianti perché ci sono stati elementi che hanno portato gettito aggiuntivo alle casse dello stato, come la rivisitazione del meccanismo del reddito di cittadinanza, spero che questi aspetti si consolideranno per dare una boccata di ossigeno per i prossimi appuntamenti". Lo ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo intervenendo a Sky Tg24 a proposito dell'aumento delle entrate nei primi 4 mesi del 2024.

Fisco, Leo: "L'obiettivo è proseguire sulla rivisitazione dell'Irpef"

"Il nostro obiettivo è proseguire sulla strada della rivisitazione delle aliquote Irpef confermando la remissione del carico fiscale sulle due fasce di reddito medio basse e poi intervenendo anche sul ceto medio", ha detto ancora Leo.

"Un ulteriore passo avanti potrà essere fatto se le entrate fiscali mostreranno un andamento positivo, anche grazie al concordato preventivo. Un contributo potrebbe arrivare dal Pillar 2, cioè dalla tassazione sulle multinazionali" ha aggiunto.

Fisco, Leo: "Non redditometro ma accertamento sintetico contro grandi evasori"

"Il governo giallo-verde con il ministro Tria e il viceministro Garavaglia tolse di mezzo opportunamente il redditometro così come lo conoscevamo, e dissero bisogna introdurre un altro strumento sentendo Istat, consumatori e garante Privacy. Dopo le interlocuzioni che si sono prolungate per tanti anni è venuto fuori un provvedimento che è diverso dal redditometro. Per questo ho detto non chiamiamolo più redditometro ma accertamento sintetico 2.0", ha affermato il viceministro all'Economia a Sky Tg24.

"Noi dobbiamo colpire i grandi evasori, siamo di fronte a soggetti che non sono imprenditori o lavoratori autonomi ma soggetti che sottraggono al fisco risorse importanti. E' l'obiettivo che vogliamo perseguire sentendo le forze di maggioranza" ha ribadito infine.