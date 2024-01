Ex-Ilva, ArcelorMittal investe in Francia ma non in Italia

Incredibile ma vero: il focus si sposta su Dunkerque, con ArcelorMittal che trasferisce i suoi investimenti dalla terra italiana a quella francese. Una mossa che alimenterà il dibattito sull'indirizzo della politica industriale italiana. La questione cruciale è se lo Stato italiano debba investire direttamente, come ai tempi dell'Iri, o se debba creare un ambiente favorevole per il settore privato, rispettando rigorosi parametri ambientali e salvaguardando la salute delle comunità circostanti. Inoltre, la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di acciaio mette in luce la necessità di una politica comune sulle materie prime a livello europeo. Gli scenari di deglobalizzazione richiedono un coordinamento strategico, come dimostra la storia dell'Europa unita sulla base della Comunità europea del carbone e dell'acciaio negli anni '60. La crisi dell'Ilva e le decisioni future determineranno la direzione della produzione di acciaio in Italia e il suo ruolo sul mercato globale.

Negli ultimi tempi, si è affermata una convinzione che potrebbe rivelarsi poco salutare per l'economia nazionale e non solo: l'idea che lo Stato possa essere la soluzione ideale per la gestione delle grandi partite economiche. Senza dubbio, il coinvolgimento del pubblico può svolgere un ruolo significativo, ma questa strada presenta non pochi rischi. L'esempio emblematico di questa situazione è rappresentato dall'Ilva, dove le decisioni politiche hanno avuto conseguenze rilevanti. Il caso dell'ex Ilva è un monito sulla necessità di una gestione attenta e ponderata, considerando gli impatti a lungo termine delle decisioni prese.

L'impianto dell'Ilva di Taranto è stato un esempio di cattedrale nel deserto, nato per volontà politica negli anni '50 quando il fabbisogno di acciaio a ciclo integrale in Italia era già superato, scrive il Corriere. La politica di quegli anni ha preferito la creazione di lavoro attraverso il ciclo integrale, ignorando la sostenibilità economica. Questa scelta, nel corso di sei decenni, ha portato a una crisi ambientale e a sfide economiche significative, con l'aggiunta di costi per la salute dei cittadini.

ArcelorMittal, subentrata nella gestione dell'Ilva, ha tentato di affrontare la situazione, ma i costi economici e ambientali sono risultati difficilmente sostenibili. La gestione pubblica e politica, ostaggio del consenso elettorale, si è rivelata incapace di elaborare piani industriali efficaci. La recente discussione su commissariamento e nazionalizzazione solleva domande cruciali: con quali investimenti? Con quali obiettivi? La politica, spesso carente nella comprensione delle dinamiche industriali, dovrebbe focalizzarsi sulla composizione degli interessi e sulle politiche sociali per sostenere i lavoratori colpiti dalle crisi aziendali.