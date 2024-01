Ex Ilva, conferme dal governo: verso l'amministrazione straordinaria

Bitonci: "Verso amministrazione straordinaria su ex Ilva"

"La situazione è estremamente delicata, perché in queste ore si parla di amministrazione straordinaria, però questo ovviamente porterà un contenzioso". Lo afferma Massimo Bitonci, sottosegretario al Mimit a Skytg24 Economia, sottolineando che "l'ipotesi della liquidazione volontaria è già assurda". "Penso che alla fine si andrà verso l'amministrazione straordinaria - spiega - che è stata prevista proprio l'anno scorso e inserita all'interno del decreto e quindi il socio pubblico può chiederla in maniera autonoma. E' chiaro che dopo si deve iniziare un percorso,è importante il cambio dell'assetto manageriale e il piano industriale"

Ex Ilva, fonti ArcelorMittal: "Controllo al 50% anche a pesi invertiti"

"La proposta di Invitalia di funding e diluizione al 34% di ArcelorMittal prevede anche la cessazione del controllo condiviso al 50% tra i due soci. Controllo condiviso del quale invece oggi beneficia Invitalia, detentrice di una quota del tutto simile, pari al 38%. La cessazione del controllo condiviso va in direzione contraria a tutte le interlocuzioni avvenute. ArcelorMittal si sarebbe aspettata, invece, di poter continuare a esercitare il ruolo di partner industriale di Invitalia, con il medesimo status di controllo al 50% anche a pesi azionari invertiti". Così fonti vicine ad Arcelor Mittal.

"ArcelorMittal è favorevole al versamento da parte di Invitalia di ulteriori 320 milioni di euro di capitale fresco per supportare le operation di ADI, con la propria conseguente diluizione al 34%". Il colosso dell'acciaio sarebbe anche "favorevole all'acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio 2022 e in seguito posticipata a maggio 2024.

Ex Ilva, il cardinale Zuppi incontra lavoratori

Il cardinale Matteo Zuppi ha incontrato oggi pomeriggio, nella sede della Cei, una delegazione di lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. L'appuntamento, fissato già da tempo, ha permesso al cardinale di rinnovare la vicinanza e la solidarietà della Chiesa, che passano innanzitutto da un ascolto attento. In questo momento di incertezza per il futuro, il cardinale ha auspicato che si possano trovare la giusta prospettiva e adeguate soluzioni, coniugando sempre i diritti al lavoro e alla salute. I lavoratori nel ringraziare il presidente della Cei gli hanno fatto dono di una targa in ricordo di "questo momento memorabile". Lo riferisce la Cei sui suoi canali social.