Ex Ilva, Francesco Zambon nominato Direttore generale in amministrazione straordinaria

Ex Ilva: Francesco Zambon nuovo direttore generale gruppo in AS

Francesco Zambon è stato nominato direttore generale del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria. Lo si legge in una nota di Alberto Cirio ed Elena Chiorino, presidente e vicepresidente della Regione Piemonte, in cui esprimono le loro congratulazioni a Zambon. Ieri è stato pubblicato il bando per le manifestazioni d'interesse, avviando ufficialmente la vendita di Acciaierie d'Italia. Le manifestazioni devono essere presentate entro il 20 settembre.

“Le nostre congratulazioni a Francesco Zambon, presidente di Finpiemonte Partecipazioni, per la prestigiosa nomina a Direttore generale del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria", scrivono presidente e vicepresidente. "Il dottor Zambon, manager dalle indiscusse e riconosciute capacità, avrà il compito di seguire la procedura per la cessione dell’ex Ilva. Per il Piemonte - coinvolto direttamente per la presenza degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia a Novi Ligure, Racconigi e Gattinara - il fatto che il presidente di una partecipata regionale come Finpiemonte Partecipazioni abbia assunto un ruolo così importante in un momento così delicato è senza dubbio un incoraggiante segnale di attenzione del governo per i nostri territori e per le professionalità che vi operano".

"Al dottor Zambon vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, uniti alla disponibilità a lavorare insieme per preservare l’occupazione e tutelare lavoratori e famiglie coinvolti nella questione ex Ilva”, concludono Cirio e Chiorino.