Ex Ilva, i Commissari straordinari decidono la nuova organizzazione della Direzione Acquisti

Ex Ilva: commissari AdI, nuova organizzazione direzione Acquisti

A sostegno del percorso di rilancio di Acciaierie d'Italia in AS, i Commissari straordinari rendono noto che e' stata decisa una nuova organizzazione della Direzione Acquisti. Lo si legge in una nota. Il team acquisti della Sede Centrale di Milano sara' affiancato da squadre dedicate presso gli stabilimenti chiave dell'azienda. Una prima unita' e' gia' operativa presso lo stabilimento di Taranto, con l'obiettivo di garantire una sinergia ancora piu' forte con le operations e i fornitori locali.

Analoghe iniziative sono in corso di implementazione anche per gli impianti di Novi Ligure e Genova. Questa nuova organizzazione permettera' di definire in modo ancora piu' efficace le strategie di acquisto, garantendo un presidio costante e una migliore integrazione con tutte le realta' produttive del Gruppo. La continuita' della definizione delle strategie presso la Sede Centrale di Milano, supportata dai team dedicati a livello territoriale, rappresenta un fattore chiave per il rilancio dell'azienda.