Ex Ilva, spunta un nuovo interessato: cambia la partita per la proprietà

Ex Ilva, Steel Mont bussa alla porta delle Acciaierie d'Italia

Spunta un nuovo interessato all’Ex-Ilva. Dopo Vulcan Green Steel, Arvedi e Metinvest, anche gli indiani di Steel Mont hanno manifestato interesse a partecipare alla prossima gara per aggiudicarsi il futuro dello stabilimento. A rivelarlo è il Sole24Ore.

La produzione annuale proiettata per quest'anno dalle Acciaierie d'Italia indica un livello molto basso, stimato intorno a 1,3 milioni di tonnellate, rappresentando solamente il 20% dei 6 milioni necessari per garantire l'equilibrio dell'intero sistema ex Ilva.

Recentemente, è stato compiuto un passo significativo: l'amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla holding Acciaierie d'Italia. Quest'ultima gestisce i contratti di affitto degli impianti, i quali costituiscono un elemento cruciale per sbloccare il prestito ponte del valore di 320 milioni di euro offerto dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ora è compito dei tre commissari, Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli, presentare alla commissione un piano industriale che possa essere considerato valido per garantire il rimborso del prestito ponte. Questo prestito deve essere rimborsato per metà entro il 2028 e per l'altra metà entro il 2029, altrimenti si rischia la trasformazione in aiuti di Stato.

Inoltre, circa il 70% di tale somma è urgente per effettuare migliaia di interventi necessari nelle tre fabbriche, con ulteriori interventi previsti in futuro. Per raggiungere questo obiettivo, si prevede un ampio utilizzo della cassa integrazione e l'implementazione di politiche volte ad aumentare la produzione, con l'obiettivo di raggiungere sei milioni di tonnellate tra il 2026 e il 2027.