Exor, in cassa 2,2 mld per investimenti. Elkann: "Pronti a nuove opportunità"

Exor, in cassa 2,2 mld per investimenti. Già allocati 1,7 mld

Exor ha in cassa ancora 2,2 miliardi di euro disponibili per investimenti. Di questi, 1,7 miliardi sono già allocati, mentre 500 milioni di cassa sono disponibili. È quanto emerge dall'Investor day della holding.

La generazione di cassa tra il 2022 e il 2024 - considerando la vendita di PartnerRe e i dividendi incassati dalle partecipate - ammonta a circa 10 miliardi di euro, di cui 3,5 miliardi sono stati investiti tra l'altro nell'acquisto per esempio del 15% di Philips, di una quota in Istitut Merieux e nell'aumento di capitale di Juventus, 1,7 miliardi in investimenti (inclusi Lingotto e Ventures), 1,3 miliardi sono stati destinati al buyback di azioni Exor e 600 milioni alla riduzione del debito.

Elkann (Exor): "Sempre aperti a nuove opportunità di investimento"

Come Exor siamo sempre aperti a nuove opportunità di investimento sia di rafforzamento nelle nostre società che all'esterno nei settori di nostro interesse. Lo ha affermato l'ad di Exor John Elkann. "Siamo convinti della nostra disciplina nella gestione del capitale e del debito", ha concluso.

Elkann: "Difficoltà Philips saranno risolte, per noi opportunità"

Philips è stato l''investimento più importante" nel 2023, ed è "molto coerente con quello che facciamo in Exor: siamo azionisti di società quotate e abbiamo rapporto con queste società, siamo presenti in Cda e interagiamo con chi le gestisce", ha detto John Elkann,

Exor ha acquistato il 15% di Philips ed è il primo azionista con un'opzione per salire al 20%. "Philips - ha sottolineato Elkann - è una opportunità interessante, la società ha problemi che riteniamo saranno risolti. Le attività che fa sono molto buone, il piano presentato a inizio anno è ambizioso e se guardiamo al 2023 la società sta performando in linea con il piano. Le difficoltà che sta affrontando sono risapute, quello che è importante è quello che sta facendo per superare queste difficoltà legate ad azioni del passato. Abbiamo discusso con loro per comprendere queste difficoltà e quanto siano risolvibili, e di questo siamo convinti".

Philips ha registrato una performance negativa in Borsa ad Amsterdam dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha avvisato i pazienti di un problema di sicurezza, come era successo anche a giugno 2021, per un macchinario prodotto dal gruppo per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno. Elkann ha detto che Exor non ha approfittato del calo delle quotazioni di Philips per sfruttare l'opzione e acquistare ulteriori azioni per salire al 20%.