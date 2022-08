Exor sbarca alla Borsa di Amsterdam, avviato il delisting da Milano

Exor inizia le negoziazioni alla Borsa di Amsterdam e chiede il delisting da Piazza Affari

Exor sbarca sulla Borsa di Amsterdam e chiede di lasciare Milano. In una nota, la società spiega che l'Autorità olandese per i mercati finanziari (l'Afm) ha approvato nei giorni scorsi il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione e alla negoziazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Amsterdam e dunque da oggi le azioni sono regolarmente quotate con il simbolo 'Exo'. Conseguentemente, inoltre, è stata depositata in data odierna presso Borsa Italiana la richiesta di delisting dalla borsa milanese.

Durante il processo di delisting, "che durerà non meno di 45 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta", le azioni Exor continueranno ad essere quotate su entrambe le piazze. I titoli della holding della famiglia Agnelli-Elkann guadagnano sia a Milano sia sul listino olandese.