Presidenzialismo, "era la ricetta Dc 50 anni fa quando Fiorentino Sullo..."

"La carica di cui più sono orgoglioso è la presidenza della fondazione ‘Fiorentino Sullo’, intitolata al grande leader della Democrazia Cristiana, che fu deputato alla costituente, e mio maestro politico. Sto curando la ripubblicazione di un suo scritto del 1972 inserito nel libro ‘la Repubblica probabile’, in esso - cinquanta anni fa - Sullo indicava nel presidenzialismo lo sbocco di una crisi di sistema che lui presagiva, e che poi puntualmente è venuta". Con queste parole ad Affaritaliani.it Gianfranco Rotondi, leader di Verde è Popolare e ultimo democristiano in Parlamento, sposa senza se e senza ma la riforma presidenzialista tanto cara a Giorgia Meloni.



"Aggiungo che il presidenzialismo compare in tutti programmi elettorali del Centrodestra della Seconda Repubblica, e fu pure alla base del mancato accordo tra destra e sinistra per la nascita del governo Maccanico nel 1996. Speriamo che questa sia la volta buona", conclude Rotondi.