Catastrofe a Stromboli, fango ovunque: il reportage esclusivo con foto e video

Isole Eolie, pioggia violenta: fango ovunque. Caos maltempo

Qui Stromboli: catastrofe all'alba. Ecco, quello che più si temeva è accaduto. L’isola di Stromboli, già segnata dall'incendio dello scorso maggio, è stata letteralmente devastata da un nubifragio imponente che ha provocato lo smottamento di pezzi di montagna non più trattenuti dagli alberi carbonizzati. Alle 5 di questa mattina tuoni, fulmini e acqua. Poi un rumore sordo e prolungato: non più o non solo il tuono ma un fragore minaccioso, quello tipico delle frane e delle valanghe. Un fiume di fango è sceso dalle pendici della montagna travolgendo muretti, case, strade e scaraventando moto e taxi sulla spiaggia.

Ora occorre però fare un passo indietro, a maggio quando una troupe di sprovveduti cineasti autorizzati - da chi? - per creare effetti speciali durante le riprese hanno acceso un fuoco innescando un incendio che, alimentato dal vento di libeccio, si è propagato su tutta la montagna mettendo in pericolo cose e persone.

Solo l’ignoranza di chi non ha contezza delle peculiarità di un’isola come Stromboli, che non conosce il territorio, la sua fragilità e il suo equilibrio, che non sa nulla di venti, di mare, di vulcani, in buona sostanza solo gente presuntuosa e arrogante può immaginare di fare un gesto di cui questa catastrofe odierna è la devastante e drammatica conseguenza. Ora come allora non i vigili del fuoco, ma ancora una volta gli strombolani insieme ai molti residenti, in attesa di aiuti istituzionali, si sono rimboccati le maniche per riportare l’isola a una parvenza di vivibilità. Ora andiamo a dare una mano certi che la tenacia e l’amore per questo angolo di paradiso tornerà come sempre al suo affascinante e selvaggio splendore.