Fabilia Group debutta su AIM Italia di Borsa Italiana

Barbara Lunghi, Borsa Italiana: "La quotazione in Borsa Italiana si conferma uno strumento a disposizione delle imprese ambiziose che vogliono crescere e continuare a competere in ogni scenario di mercato"

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Fabilia Group, catena leader in Italia specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini e ragazzi. Il Gruppo conta sei hotel e quattro resort, di cui otto nel segmento “mare” e due nel segmento “montagna”.



In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Fabilia Group su AIM Italia e riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per la società un’opportunità importante per accelerare il proprio percorso di sviluppo e per continuare ad affrontare le proprie sfide sul mercato domestico. La quotazione in Borsa Italiana si conferma uno strumento a disposizione delle imprese ambiziose che vogliono crescere e continuare a competere in ogni scenario di mercato.”



Mattia Bastoni, Amministratore Delegato e Fondatore di Fabilia, ha dichiarato: “Siamo felici di aver raggiunto il traguardo della quotazione in Borsa in un anno complesso come si è rivelato quello attuale. In Italia rappresentiamo oggi la prima Hotel & Resort chain specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini ad accedere al mercato AIM Italia che ha reso la vendita dei servizi All Inclusive un prodotto scalabile e industrializzato. In questo senso, ci consideriamo i pionieri del matrimonio tra turismo e finanza e un partner ideale dei maggiori investitori italiani e internazionali con focus sul turismo nel nostro Paese. Con i proventi della IPO puntiamo a rafforzare questa strategia guardando anche allo sviluppo sui mercati esteri.”



In fase di collocamento Fabilia Group ha raccolto 1,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,76 % e la capitalizzazione è pari a circa 9,7 milioni di euro. Si tratta della sesta ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno, che porta a 127 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. La società è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Nomad e Global Coordinator. Integrae SIM è anche Specialist dell’operazione.