Farfetch in frenata: gli investitori si oppongono alla cessione a Coupang

Farfetch, contestata l’acquisizione da parte di Coupang: gli investitori chiedono il rimborso immediato dei debiti

Battuta d'arresto sul salvataggio di Farfetch tramite il takeover di Coupang. Annunciato a dicembre, e closing previsto nel 2024, l'affare ora è accompagnato dalle polemiche degli investitori di José Neves. Il tutto parte da un gruppo di investitori, detentori di oltre il 50% delle obbligazioni convertibili di Farfetch con scadenza nel 2027, che hanno formato la società "The 2027 Ad Hoc Group" per contestare la cessione. La preoccupazione principale è che l'accordo proposto possa svalutare notevolmente la piattaforma, mettendo a rischio gli interessi degli investitori stessi.

Incaricando Pallas partners come consulente legale e la banca d’investimento Ducera partners in qualità di consulente finanziario, il gruppo si propone di "valutare rapidamente opzioni adeguate per proteggere i propri interessi dall'eventuale perdita di valore derivante dal successo della vendita a Coupang", come indicato nella nota stampa. C'è preoccupazione per il rischio che gli interessi sulle obbligazioni del 2027 possano essere azzerati, così come sugli altri debiti emessi da Farfetch. La paura principale è che la vendita a Coupang possa azzerare gli interessi sulle obbligazioni 2027 e su altri debiti emessi da Farfetch.

D'altra parte l'accordo di dicembre tra Coupang e Farfetch prevedeva un investimento di 500 milioni di dollari (457 milioni di euro) da parte di Coupang per fornire a Farfetch capitale per continuare a sviluppare tecnologie avanzate su misura per marchi e boutique esclusive, ampliando la portata dei creatori a livello globale. Tali transazioni sono soggette ad un periodo di esclusiva fino al 30 aprile, data dopo la quale la vendita dovrebbe essere finalizzata.

The 2027 Ad Hoc Group ha anche sollevato preoccupazioni riguardo la rapida evoluzione di Farfetch da leader di mercato a fine 2023, con liquidità superiore a 800 milioni di dollari ad agosto 2023, a una posizione di svendita solo quattro mesi dopo. Tra l'altro al momento dell'accordo gli analisti avevano stimato il valore aziendale di Farfetch a oltre 3 miliardi di dollari", sottolinea 2027 Ad Hoc Group, che si definisce "profondamente preoccupato dal rapido e inspiegabile deterioramento della situazione finanziaria di Farfetch tra agosto e dicembre 2023". “Questo processo costituisce un precedente incredibilmente pericoloso – concludono gli investitori -. Permettere che questa transazione si realizzi non consente di massimizzare il valore dei beni della società, nel momento in cui almeno altre tre parti credibili si sono pubblicamente dichiarate interessate a tutta o parte dell’azienda”.