Farmaci promettenti e inflazione in calo, 22 belle notizie per il 2024

2024, tante buone notizie insieme alle grandi criticità

E’ utile, in momenti come questi, soprattutto vicini agli inizi di un nuovo anno, portare una ventata di ottimismo con notizie positive con le quali il mondo si sta confrontando. Certo perchè sappiamo tutti quali sono le tante e terribili notizie che ogni giorno invadono i nostri media.

Se non siamo direttamente coinvolti, ne siamo preoccupati ed intimoriti. Se invece siamo coinvolti probabilmente nemmeno abbiamo il tempo di leggerle. La guerra tra Russia e Ucraina che va avanti da due anni, il conflitto sempre più aspro tra Israele e Hamas diffondono preoccupazione e tensioni a livello globale. Senza dimenticare la parte più drammatica fatta da numeri di morti impressionanti.

Inoltre mentre una piccola parte del mondo ha a disposizione ricchezze che sembrano illimitate, per contro circa un 9% di una parte di popolazione sopravvive con meno di un dollaro al giorno. Un qualcosa di inimmaginabile e , francamente scandaloso. In ogni caso però il mondo continua ad andare avanti e spesso la logica dei media, quella cioè di privilegiare le notizie cattiva, fa perdere di vista le tante belle notizie che in ogni caso aiutano il mondo a migliorare. Ed allora perchè non provare a fare un elenco, chiaramente in difetto, di quelle tante belle o utili notizie , che possono aiutarci ad essere maggiormente ottimisti di fronte all’anno che verrà.

2024, un elenco di tante buone notizie

1) La prima è che la vita media è tornata a crescere, dopo la pandemia. Nel 2023 l’aspettativa di vita media è intorno ai 73 anni, ben 12 anni in più rispetto al 1980. 2) Il Covid è stato vinto, certo non debellato, ma ora è sotto controllo grazie ai vaccini e ai protocolli ormai chiari. 3) Sono in commercio due nuovi vaccini contro la malaria che hanno fatto calare del 13% la mortalità infantile.

4) Sempre in campo medico vi è l’ok per la prima terapia CRISPR di editing del DNA. Solo un inizio, per il momento, ma molto promettente. 5) Ozempic e Wegovy sono i due farmaci rivoluzionari contro l’obesità. Ottimi risultati sia per i pazienti sia per l’azienda produttrice che con le vendite ha persino sollevato il Pil del suo paese, la Danimarca. Buoni pure per ridurre i rischi di insufficienza cardiaca e ictus.

6) Nuovi impianti cerebrali hanno regalato la voce alle persone che non sono in grado di parlare 7) I farmaci contro l'HIV ormai da diversi anni hanno prevenuto milioni di morti (circa 21). I decessi sono stati ridotti di un terzo. 8) Il PIL mondiale pro capite, secondo la Banca Mondiale, è raddoppiato in questo secolo da 8.000 dollari nel 2000 a 21.000 dollari nel 2021, al netto dell’inflazione e del costo della vita.

9) L’inflazione che ha pesantemente toccato il pianeta, dai paesi ricchi a quelli poveri, sembra cominciare a scendere e questo porterà sicuramente ad un progressivo calo dei tassi di interesse. 10) L'evasione sembra essersi ridotta di molto nei paradisi fiscali soprattutto grazie allo scambio sempre più approfondito di informazioni bancarie tra i paesi. Nel 2013 i beni nascosti rappresentavano il 10% del Pil globale mentre ora sono solo il 3%.

2024, il ruolo dell' Intelligenza Artificiale

11) L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più protagonista, creando, è vero, preoccupazione da un lato, ma offrendo dall’altro una varietà di possibilità di migliorare il sistema e la vita quotidiana. 12) Katalin Karikó ha vinto il premio Nobel. Da povera giovane ungherese è diventata professoressa negli Stati Uniti diventando una delle ricercatrici di punta sulla tecnologia dei vaccini RNA. 13) Gli studenti universitari sono raddoppiati in 20 anni. Il 39% dei ragazzi e il 45% delle ragazze in età di studio sono iscritti all'istruzione terziaria.

14) Ci sono più donne nei Parlamenti. Adesso occupano il 27% di media nei seggi , praticamente Occupano il 27% il doppio rispetto al 1990. 15) L'incidenza dell’Alzheimer e di malattie simili è diminuita del 30% in 15 anni. E l’istruzione, più dei farmaci, ha aiutato a mantenere il cervello più attivo. 16) Ci sono meno suicidi nel mondo. Il tasso è sceso del 35% in 25 anni. 17) La Cina ha moltiplicato per tre le sue energie rinnovabili dal 6% del 2007 all’attuale 18%.

18) L’utilizzo dell’energia solare sta crescendo molto. Il mondo ha raddoppiato le installazioni in quattro anni. 19) Dal 1980 l’energia globale che deriva dalla combustione di combustibili fossili è scesa dal 90% all'82%. Le previsioni immaginano zero emissioni entro il 2050. 20) Sempre in campo climatico le emissioni sono state ridotte di un terzo dal 1980 e questo ha fermato le piogge acide che danneggiano gli ecosistemi di laghi e corsi d'acqua. 21) E finalmente lo strato di ozono si ripristinerà completamente. 35 anni con il Protocollo di Montreal si cancellavano ben 96 sostanze chimiche (aerosol e refrigeranti) responsabili del buco della barriera protettiva.

22) La mortalità infantile è stata ridotta in maniera importante. Per tanti anni la metà dei bambini moriva prima dell’età adulta. Nel 1950 uno su quattro moriva troppo presto. Ebbene l’elenco potrebbe continuare a lungo. Certo sono ancora tantissime le criticità ma almeno rendersi conto che nel mondo tante realtà sono positive dà lo spazio ad un po’ di ottimismo, soprattutto in un paese, l’Italia, che molti considerano spento e pieno di persone sfiduciate ed impaurite.