Cloud a Tim, Fastweb e Aruba fanno ricorso e chiedono un risarcimento

Contenzioso sul Polo Strategico Nazionale: Fastweb e Aruba chiedono un risarcimento da 50 mln

Non è un caso che Fastweb e Aruba abbiano fatto ricorso, e stiano trattando sul risarcimento con il governo, circa assegnazione della gara per il polo strategico nazionale (Psn). La cordata formata dalle due società infatti quella gara l'avevano vinta ma poi è passata all'altro consorzio partecipante, ossia Tim-Sogei- Cdp Equity e Leonardo dato che il regolamento prevedeva la possibilità di subentrare replicando l'offerta economica dei concorrenti.

Motivo? Il bando era in due fasi con Tim in veste di mandataria a cui era stata data la possibilità di replicare eventuali offerte vincenti. La prima fase guardava ai requisiti tecnologici (vinta da Tim e soci) e la seconda a quelli economici. La base d'asta era pari a 4,4 miliardi soggetta a sconti. I vincitori, Fastweb-Aruba, sul fronte economico hanno giocato duro, proponendo uno sconto del 38,19% contro il 23,36 dell'altra. Che vuol dire un maggior sconto pari a 700 milioni. Uno scherzetto mica da ridere dato che avrebbe portato l'esborso per lo Stato (finanziato dal Pnrr) a 2,6 miliardi contro i 3,37 miliardi richiesti dalla cordata di Tim.

Alle spalle accordi di entrambi i consorzi con i giganti del cloud: Amazon (il primo in questo campo al mondo) e Microsoft Azure per Fastweb &C mentre Google, Oracle e ancora Microsoft in campo per Tim e soci. Il ricorso di Fastweb e Aruba era dunque scontato tanto che il Consiglio di stato, a ottobre scorso, ha sentenziato che la gara è stata assegnata con una procedura non regolare. E dunque ci sarebbero trattative in corso che potrebbero portare un esborso da parte dello Stato, si è parlato di 50 milioni, o una definizione alternativa tra le parti, ma non al blocco delle attività del consorzio vincitore che nel frattempo ha costituito una società, Psn, ossia Polo strategico nazionale a maggioranza pubblica (Cdp, Sogei e Leonardo) con Tim (che gestisce tramite Enterprise) in minoranza ma partner strategico.

L'obiettivo di Psn è quello di far passare entro giugno 2026 il 40% dei servizi di almeno 280 pubbliche amministrazioni sui suoi servizi cloud. Il target, nel bando di gara era prevista la migrazione del 100% dei servizi, è stato rivisto al ribasso con la rimodulazione del Pnrr dopo un accordo con l'Ue. Per la migrazione sono stati stanziati 900 milioni di fondi Pnrr: 375 già erogati, una tranche da 225 milioni in scadenza a maggio e una da 280 milioni richiedibile dalle Pa fino all'8 di luglio. Al momento sono presenti 230 amministrazioni centrali che hanno passato almeno 1 servizio al cloud gestito da Psn e dunque il target fissato per il prossimo settembre, anche questo al ribasso dato che le Pa dovevano essere 100 Pa ma con il 100% dei servizi migrati, dovrebbe essere centrato.