Fastweb sbarca nell'energia e apre un'altra stagione delle tlc. Renna (ad): "Obiettivo? Arrivare a 150 mln di ricavi in tre anni"

Fastweb entra nel mercato dell'energia elettrica con Fastweb Energia, un'offerta per l'energia elettrica certificata attraverso le Garanzie d'Origine 100% da fonti rinnovabili, l'unica a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, pensata per ''semplificare la vita delle famiglie italiane dando loro la certezza della spesa per i propri consumi energetici''. ''Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti", ha detto Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb. "La qualità del servizio e l'innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze'', ha sottolineato. L'offerta, ha spiegato Renna, ''è l'unica che ti fa vedere un prezzo che è quello che paghi, senza sorprese. È al 100% green, con energia è rinnovabile certificata''.

Fastweb Energia è a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l'offerta, comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, Iva), sempre uguale, che dà quindi alle famiglie la certezza della spesa. Inoltre, Fastweb Energia offre la possibilità di monitorare online i propri consumi giornalieri e prevedere quelli annuali grazie all'intelligenza artificiale, tramite l'area cliente riservata. E in linea con la strategia di sostenibilità avviata già da anni da Fastweb con l'obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035, l'offerta è 100% sostenibile da fonti rinnovabili.

Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell'attivazione dell'offerta: Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all'anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all'anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all'anno. ''Il mercato si sta aprendo e i clienti non sono soddisfatti - ha sottolineato Renna

"Vogliamo scrivere una nuova pagina nella storia di Fastweb e lanciare un prodotto. La nostra strategia si basa su quattro pilastri: qualità, innovazione, trasparenza e zero vincoli. Vogliamo offrire al cliente piena fiducia senza nessun vincolo. Questo approccio oltre ad essere il nostro il nostro core business mira a costruire un ecosistema domestico in grado di soddisfare i bisogni dei nostri clienti''. Grazie alla possibilità di controllare in tempo reale l'andamento dei consumi, l'offerta incoraggia un uso consapevole dell'energia e anche in caso di superamento dei consumi inclusi nel canone, il prezzo per l'energia addizionale è in chiaro e all-inclusive e pari a 0,45 euro per kWh. Le offerte sono sottoscrivibili anche per i già clienti Fastweb per i quali è previsto uno sconto ulteriore di 5 euro sul canone mensile. Per coloro che invece sottoscriveranno l'offerta nelle prossime settimane, il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia sarà bloccato per 5 anni.

''L'obiettivo di Fastweb Energia è di raggiungere 150 milioni di euro di ricavi in tre anni''. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fastweb, Walter Renna, durante l'evento di lancio a Milano dell'ingresso della società nel mercato dell'energia. Tra i target indicati dal top manager c'è anche quello di ''raggiungere 100mila clienti al terzo anno''. Renna ha escluso al momento un ingresso della società nel mercato del gas. ''Partiamo con l'energia elettrica - ha evidenziato - anche perché il gas dipende solo da fonti fossili e noi abbiamo un approccio al green serio e vogliamo continuare su questa strada. Altri servizi arriveranno nel tempo''. Per Fastweb Energia Stantup Service è il partner tecnologico, mentre i fornitori di energia sono Eco Trade, Agsm e Axpo.