Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1º luglio: cosa sapere

Fattura elettronica per i regimi forfettari, scatta l'obbligo dal primo di luglio

Via libera dal primo luglio all'obbligo di fatturazione elettronica per i possessori di partite Iva a regime forfettario. Con l'inizio del mese i contribuenti, inizialmente esonerati, dovranno adempiere al nuovo obbligo. Il Decreto Pnrr 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile 2022, ha introdotto infatti l'obbligo di fattura elettronica per i forfettari. Una piccola rivoluzione fiscale che vede tra gli interessati oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani.

Al momento però, non tutti i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica in via definitiva: per ora l'obbligo è esteso a coloro che hanno ottenuto nel 2021 ricavi superiori ai 25mila euro. La norma prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'esenzione dei contribuenti con ricavi inferiori ai 25mila euro. Dal primo gennaio 2024 l'obbligo invece sarà esteso a tutti. Infine, ultima precisazione: per ora sono esentate dalla fatturazione elettronica tutte le prestazioni sanitarie e i contribuenti non residenti in Italia.

Fattura elettronica per i regimi forfettari, come fare domanda